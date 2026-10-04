Violences dans les lycées: Teddy Riner hausse le ton, «Aucune colère ne justifie cela»

Teddy Riner prend position après plusieurs jours de mobilisation lycéenne marqués par des blocages, des affrontements et de graves dégradations. Le quintuple champion olympique de judo condamne fermement les violences et les incendies d’établissements, tout en refusant d’assimiler l’ensemble des lycéens mobilisés aux auteurs de ces actes.

Dans un message publié samedi, le judoka de 37 ans insiste d’abord sur les conséquences très concrètes des destructions : « Un lycée qui brûle, ce sont des vies mises en danger. Ce sont des élèves qui perdent leur salle de classe, leur atelier, un lieu où ils préparent leur avenir. Aucune colère ne justifie cela. »

« Les responsables doivent être identifiés et sanctionnés »

La prise de parole fait suite à une semaine particulièrement tendue. Des centaines d’établissements ont été perturbés et plusieurs incidents graves ont été recensés. À Nantes, le hall d’un lycée a notamment été détruit par un incendie. À Metz, le préau d’un établissement a également été incendié. Samedi, le lycée de l’Empéri, à Salon-de-Provence, a à son tour été touché par un incendie après l’intrusion d’individus dans l’établissement.

Ces violences s’ajoutent aux graves débordements recensés ces derniers jours lors des blocages de lycées⁠, avec notamment des chefs d’établissement agressés et des affrontements avec les forces de l’ordre.

Teddy Riner réclame une réponse individuelle contre les auteurs des violences : « Les responsables doivent être identifiés et sanctionnés. » Une position ferme qui ne l’empêche pas de distinguer ces derniers des milliers de jeunes participant au mouvement.

Teddy Riner refuse « le procès de toute une génération »

Le champion français tient en effet à défendre les lycéens qui manifestent sans participer aux violences. « Mais je refuse qu’on fasse le procès de toute une génération », écrit-il.

Riner raconte avoir rencontré récemment des élèves d’un lycée professionnel : « Il y a quelques semaines, dans un lycée professionnel, j’ai rencontré des jeunes qui travaillent dur pour apprendre un métier. Ils veulent réussir. Ils méritent qu’on les encourage et qu’on protège leurs efforts. »

Le judoka associe également à son message les adultes travaillant dans les établissements : « Je pense aussi aux enseignants et aux personnels qui les accompagnent chaque jour, et qui doivent pouvoir travailler sans avoir peur. »

La question de la sécurité des personnels est devenue particulièrement sensible depuis le début de la mobilisation. Plusieurs chefs d’établissement ont été pris pour cible, certains ayant été blessés.

« Laisser la violence décider s’ils peuvent aller en cours, jamais »

Le mouvement lycéen porte notamment sur le manque de professeurs, l’état de certains bâtiments scolaires et la pression liée à Parcoursup. Teddy Riner ne remet pas en cause l’existence de ces revendications et défend le principe d’une écoute des jeunes.

Mais le quintuple champion olympique fixe une limite très nette : « Écouter les difficultés des jeunes, oui. Laisser la violence décider s’ils peuvent aller en cours, jamais. »

La mobilisation a pris une dimension politique. Emmanuel Macron avait déjà condamné les violences tout en disant entendre les inquiétudes exprimées par les lycéens⁠. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a appelé à « accompagner » la mobilisation lycéenne et présenté la prochaine journée de mobilisation comme « un point de départ ».

« Je crois en cette jeunesse »

Teddy Riner conclut néanmoins son message en refusant de réduire la mobilisation aux incendies, aux dégradations et aux affrontements : « Je crois en cette jeunesse. Et je veux qu’un jeune qui pousse la porte de son lycée puisse penser à son avenir, pas à sa sécurité. »

Une nouvelle prise de parole publique pour le champion français, qui s’était déjà engagé ces dernières semaines dans le débat politique. Mi-septembre, Teddy Riner avait notamment fait part de son inquiétude concernant la progression de l’extrême droite en France⁠, avant de réagir aux messages racistes reçus après ses déclarations⁠.