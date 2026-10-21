Ligue des champions: nouvelle défaite pour Lens, humilié 3-0 à Bruges et déjà en grande difficulté

Le RC Lens essuie une nouvelle défaite en Ligue des champions, s'inclinant 3-0 à Bruges. Malgré une victoire initiale contre le Slavia Prague, l'équipe n'a pas réussi à marquer lors de ses deux derniers matchs, amassant 3 points et une différence de buts de -6, ce qui complique son parcours européen.

Le RC Lens a subi une nouvelle humiliation mercredi soir en Ligue des champions. Une semaine après sa défaite à domicile contre le Sporting Portugal (0-2), le club artésien a lourdement chuté sur la pelouse du Club Bruges (3-0), lors de la 3e journée de la phase de ligue. Hans Vanaken, Joaquin Seys et Carlos Forbs ont inscrit les 3 buts belges. Les Sang et Or restent bloqués à 3 points et accusent désormais une différence de buts de -6.

Après leur victoire inaugurale contre le Slavia Prague (3-2), les hommes de Yannick Cahuzac espéraient retrouver le chemin du succès en Belgique. Mais ils ont encaissé 3 nouveaux buts sans parvenir à en inscrire un seul. En deux rencontres, Lens a concédé 5 buts sans marquer, un bilan particulièrement inquiétant avant la suite de la compétition.

Vanaken frappe juste avant la pause

Le RC Lens se présente au stade Jan-Breydel avec l’ambition de décrocher une deuxième victoire dans cette campagne européenne. En face, le Club Bruges aborde la rencontre avec 3 points également, après avoir notamment réussi l’exploit de battre l’Inter Milan à San Siro (4-3) lors de la précédente journée.

Yannick Cahuzac titularise Robin Risser dans les buts, derrière une défense composée de Ruben Aguilar, Samson Baidoo et Matthieu Udol. Au milieu, Saud Abdulhamid, Michaël Cuisance, Amadou Haidara et Michał Skóraś débutent la rencontre. Thorgan Hazard et Junior Kadile accompagnent Franjo Ivanović en attaque.

Les deux formations restent à égalité pendant une grande partie de la première période. Mais dans le temps additionnel, Hans Vanaken fait basculer la rencontre. Le capitaine brugeois ouvre le score à la 45e+3 minute et permet aux Belges de rentrer aux vestiaires avec un avantage précieux.

Pour Lens, ce but encaissé juste avant la pause constitue un nouveau coup dur. Les Sang et Or, déjà battus lors de leur précédente sortie européenne, doivent désormais courir après le score à l’extérieur.

Seys double la mise dès la 50e minute

La seconde période débute de la pire des manières pour les Lensois. À peine 5 minutes après la reprise, Joaquin Seys inscrit le deuxième but du Club Bruges à la 50e minute. En quelques instants, le Racing passe d’un retard d’un but à une situation beaucoup plus compliquée.

Menés 2-0, les joueurs de Yannick Cahuzac doivent inscrire au moins 2 buts pour espérer arracher le match nul. Mais les minutes défilent sans que les Sang et Or parviennent à revenir au score.

Le Club Bruges, de son côté, se retrouve dans une position idéale pour décrocher une deuxième victoire consécutive en Ligue des champions, après son succès spectaculaire contre l’Inter Milan. Les Belges, déjà auteurs de 4 buts en Italie, confirment leur efficacité offensive face à une défense lensoise une nouvelle fois dépassée.

Carlos Forbs achève Lens à la 72e minute

À la 72e minute, Carlos Forbs inscrit le troisième but brugeois. Le score passe à 3-0 et les derniers espoirs lensois disparaissent. Le club belge inflige ainsi une lourde défaite au Racing, qui termine la rencontre sans avoir trouvé le chemin des filets.

Lens n’a que 3 points après 3 journées

Cette nouvelle défaite complique sérieusement le parcours européen du RC Lens. Après avoir commencé sa campagne par une victoire sur la pelouse du Slavia Prague, le club artésien vient de subir deux revers consécutifs, dont un particulièrement lourd en Belgique.

Pour Lens, la prochaine échéance est fixée au 4 novembre, avec la réception de Côme au stade Bollaert-Delelis. Les Sang et Or devront impérativement retrouver de l’efficacité offensive pour relancer leur campagne européenne.

Il reste encore 5 rencontres aux Lensois pour améliorer leur classement. Mais après la désillusion contre le Sporting Portugal, cette nouvelle correction à Bruges constitue un sérieux avertissement.

Le Racing, qui retrouvait cette saison la plus prestigieuse compétition européenne, traverse désormais une période difficile sur la scène continentale. La défaite 3-0 en Belgique alourdit un bilan déjà préoccupant et place les joueurs de Yannick Cahuzac sous pression avant la réception de Côme. Une troisième défaite consécutive pourrait compromettre sérieusement leurs ambitions de qualification.