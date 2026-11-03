Ligue des champions : le PSG humilie Villarreal 6-0 et entre dans l’histoire avec 4 buts en 7 minutes et 34 secondes

Le Paris Saint-Germain surclasse Villarreal avec une victoire retentissante de 6-0 en Ligue des champions, inscrivant quatre buts en seulement 7 minutes et 34 secondes, un nouveau record. Fabian Ruiz brille avec un doublé, tandis que d'autres joueurs comme João Neves et Senny Mayulu se distinguent également par leurs performances. Cette soirée marque une étape mémorable pour le club français.

Le Paris Saint-Germain a écrasé Villarreal ce mardi soir en Espagne, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique menaient 6-0 à la 88e minute, après avoir inscrit quatre buts en seulement 7 minutes et 34 secondes en début de rencontre. Un record dans l’histoire de la compétition, établi grâce à João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu et Fabian Ruiz. Ce dernier s’est également offert un doublé, avant que le jeune David Boly ne participe à la fête.

Quatre buts en moins de huit minutes : le PSG pulvérise un record

Le PSG ouvre le score dès la 9e minute. Sur un corner frappé à gauche par Désiré Doué, João Neves surgit au premier poteau. Le ballon lui échappe de peu, mais Willian Pacho le remet involontairement dans sa direction. Le milieu portugais ne laisse pas passer cette deuxième occasion et conclut du pied droit à bout portant (0-1).

Trois minutes plus tard, le pressing parisien provoque une nouvelle erreur espagnole. Le défenseur Santiago Mouriño choisit de remettre le ballon à son gardien Péter Gulácsi, dont la relance est interceptée par Maghnes Akliouche. Ce dernier combine avec Senny Mayulu, qui sert Désiré Doué en retrait. L’attaquant parisien ajuste le gardien d’une frappe croisée du droit (0-2, 12e).

Villarreal n’a même pas le temps de se réorganiser que Paris frappe une troisième fois. À la 13e minute, Achraf Hakimi récupère le ballon très haut dans l’axe. João Neves tente sa chance, mais sa frappe est contrée. Senny Mayulu récupère et marque en force du pied gauche dans la surface (0-3).

À la 17e minute, le PSG inscrit son quatrième but. Maghnes Akliouche tente d’abord une frappe à bout portant, repoussée par Renato Veiga et Romero. Le ballon revient dans les pieds du Parisien, qui sert Fabian Ruiz. L’Espagnol conclut du gauche et porte le score à 4-0.

Quatre buts en 7 minutes et 34 secondes : le Paris Saint-Germain devient l’équipe la plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions à réaliser une telle performance.

Fabian Ruiz s’offre un doublé dès le retour des vestiaires

Après une première période cauchemardesque, Villarreal encaisse un cinquième but seulement cinq minutes après la reprise.

À la 50e minute, Fabian Ruiz accélère dans l’axe gauche et reçoit une passe de Vitinha par-dessus la défense espagnole. Renato Veiga tente de revenir, mais le milieu parisien l’élimine avant de tromper Péter Gulácsi d’une nouvelle frappe du pied gauche (0-5).

Avec ce doublé, Fabian Ruiz porte à cinq le nombre de buts inscrits par le PSG. Le milieu espagnol devient également le premier joueur de la rencontre à marquer deux fois.

À la 78e minute, David Boly enfonce Villarreal

Le sixième but parisien arrive à la 78e minute, après une nouvelle récupération haute. Cette fois, c’est Torres qui presse les Espagnols à une trentaine de mètres de leur but.

João Neves récupère le ballon et lance David Boly en profondeur sur le côté droit. Le jeune défenseur parisien pénètre dans la surface et frappe du pied droit. Renato Veiga tente de dévier le ballon, mais sa déviation trompe finalement son propre gardien (0-6).

João Neves et Senny Mayulu ouvrent leur compteur de buts dans cette édition 2026-2027 de la Ligue des champions. Désiré Doué participe directement au festival offensif, tandis que Maghnes Akliouche se distingue dans la construction de plusieurs réalisations.

Le club parisien repart de cette quatrième journée avec une performance historique : quatre buts inscrits en 7 minutes et 34 secondes, un record de rapidité en Ligue des champions.