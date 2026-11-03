VIDÉO – Espagne : le footballeur Jesús de Miguel meurt à 30 ans après un terrible choc avec le gardien adverse

Le footballeur espagnol Jesús de Miguel, attaquant du CD Tenerife, décède à 30 ans après un violent choc avec le gardien adverse lors d'un match de deuxième division. Malgré des efforts médicaux, son état neurologique se dégrade dans la nuit, et il est annoncé mort le lendemain matin, suscitant une vive émotion dans le monde du football.

Le football espagnol est en deuil. Jesús de Miguel, attaquant du CD Tenerife, est décédé ce mardi à l’âge de 30 ans, après avoir été victime d’un violent choc avec le gardien du FC Andorre lors d’une rencontre de deuxième division espagnole. Hospitalisé en urgence lundi, le joueur avait subi un arrêt cardiorespiratoire avant de voir son état neurologique se dégrader pendant la nuit. Son club a annoncé son décès ce mardi matin, à 8 heures.

Un choc d’une extrême violence en fin de match

Le drame s’est produit lundi 2 novembre, au stade Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, alors que les deux équipes étaient à égalité (2-2). Dans le temps additionnel, Jesús de Miguel s’est lancé à la poursuite d’un ballon en profondeur lorsqu’il a été violemment percuté par Jesús Owono, le gardien du FC Andorre.

Sorti à grande vitesse de sa surface de réparation pour tenter de dégager le ballon, le portier international équato-guinéen a heurté l’attaquant avec son genou, au niveau du haut du corps. Sous la violence de l’impact, Jesús de Miguel s’est effondré sur la pelouse et a perdu connaissance.

Les joueurs des deux équipes ont immédiatement appelé les secours. Les médecins sont rapidement entrés sur le terrain pour prendre en charge l’attaquant, resté immobile. Devant la gravité de la situation, l’arbitre Manuel Ángel Pérez Hernández a expulsé le gardien andorran, avant de suspendre définitivement la rencontre à la 108e minute, après plusieurs minutes d’interruption.

Un arrêt cardiorespiratoire et une hospitalisation en réanimation

Pris en charge par les équipes médicales, Jesús de Miguel a été évacué en ambulance vers l’hôpital universitaire Nuestra Señora de Candelaria, à Tenerife. Le joueur a subi un arrêt cardiorespiratoire et les secouristes ont dû pratiquer des manœuvres de réanimation pour lui permettre de retrouver un pouls.

Lundi soir, le CD Tenerife avait annoncé que son attaquant se trouvait en soins intensifs, dans un état stable mais grave. Le footballeur respirait de nouveau par lui-même, mais demeurait inconscient.

Dans la nuit de lundi à mardi, son état s’est considérablement aggravé. Le club a publié un nouveau communiqué faisant état d’une dégradation neurologique, suscitant une vive inquiétude parmi les supporters et dans le football espagnol.

Le CD Tenerife annonce sa mort à 8 heures

Ce mardi matin, le CD Tenerife a officialisé la mort de Jesús de Miguel Alameda. Dans un communiqué particulièrement émouvant, le club espagnol a déclaré être « brisé de douleur, la gorge nouée et incapable de croire que cela soit vrai ». Il a également exprimé sa solidarité avec les proches du joueur et l’ensemble de ses supporters.

La famille du footballeur a remercié les nombreuses personnes qui lui avaient adressé des messages de soutien depuis l’accident. Elle a également demandé que sa vie privée soit respectée pendant cette période de deuil. Cadena SER

Le Real Madrid et le FC Barcelone lui rendent hommage

La disparition de Jesús de Miguel a provoqué une vague d’émotion dans le football espagnol. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont notamment adressé leurs condoléances à sa famille, à ses coéquipiers et à son club.

Le FC Barcelone a déclaré : « Nos pensées et notre soutien vont à sa famille, à ses amis et à ses proches pendant ces moments difficiles. » Le Real Madrid a également fait part de sa tristesse et exprimé son affection à l’entourage du joueur.

Né le 21 septembre 1996, Jesús de Miguel avait rejoint Tenerife à l’été 2025, en provenance du CD Castellón. L’avant-centre espagnol avait auparavant porté les couleurs d’Unionistas de Salamanca. Sous contrat avec Tenerife jusqu’en juin 2028, il poursuivait sa carrière en deuxième division espagnole lorsqu’il a été victime de ce choc qui lui a coûté la vie.