Ligue 1 : grand ménage au Havre, Didier Digard licencié et le président Jean-Michel Roussier poussé vers la sortie

Le Havre AC se sépare de son entraîneur Didier Digard après une défaite cinglante contre le PSG, marquant une crise profonde au sein du club. Le président Jean-Michel Roussier est également en passe de quitter ses fonctions alors que le HAC occupe la dernière place de Ligue 1, sans victoire après neuf journées.

Le Havre AC a décidé de se séparer de son entraîneur Didier Digard ce samedi, au lendemain de la lourde défaite concédée face au Paris Saint-Germain (1-5). Mais le technicien de 40 ans n’est pas le seul à faire les frais de la crise qui frappe le club normand. Le président Jean-Michel Roussier, 71 ans, est également sur le départ. L’actionnaire majoritaire américain Blue Crow Sports Group a décidé de reprendre la main alors que le HAC occupe la dernière place de Ligue 1 avec seulement 2 points en 9 journées.

Didier Digard licencié après l’humiliation face au PSG

La déroute du Havre face au PSG (1-5), marquée par un triplé d’Achraf Hakimi⁠, a été fatale à Didier Digard. Vendredi soir, les Havrais avaient pourtant ouvert le score dès la 18e minute grâce à Josué Maja, avant de subir la réaction parisienne. Le PSG avait inscrit 5 buts entre la 26e et la 69e minute, infligeant au club normand sa septième défaite de la saison.

Après cette nouvelle désillusion, Didier Digard avait tenté de défendre son groupe, refusant de faire porter la responsabilité de la défaite à ses joueurs. La direction havraise a finalement décidé de mettre un terme à son contrat, alors qu’il avait été prolongé en juin dernier pour une saison supplémentaire, avec une année additionnelle en option.

Jean-Michel Roussier également poussé vers la sortie

Le licenciement de Didier Digard s’accompagne d’un autre bouleversement à la tête du Havre AC. Jean-Michel Roussier, président du club depuis juin 2022, est lui aussi annoncé sur le départ. À 71 ans, l’ancien président de l’Olympique de Marseille et de l’AS Nancy Lorraine devrait quitter ses fonctions après plus de quatre années passées à la tête du club doyen.

C’est l’actionnaire majoritaire américain Blue Crow Sports Group, dirigé par Ben Guill et détenteur de plus de 95% du capital du HAC, qui a décidé de changer la direction sportive du club. Le départ annoncé de Roussier n’a toutefois pas encore été officiellement acté. Le dirigeant avait accompagné la remontée du Havre en Ligue 1 en 2023, après 14 années passées en deuxième division, puis les trois saisons suivantes parmi l’élite.

Deux points en 9 journées : un bilan catastrophique

Le classement du Havre explique la décision de l’actionnaire américain. Après 9 journées de Ligue 1, le HAC occupe la 18e et dernière place avec seulement 2 points sur 27 possibles. Les Normands n’ont remporté aucune rencontre depuis le début du championnat, avec 2 matchs nuls et 7 défaites.

Le club accuse déjà 5 points de retard sur Strasbourg, actuellement barragiste avec 7 points, alors que les Alsaciens doivent encore disputer leur rencontre de la 9e journée. Troyes, avant-dernier avec 5 points, possède également un match en moins. La situation pourrait donc encore se dégrader pour les Havrais à l’issue du week-end.

L’équipe normande reste sur une série de résultats particulièrement inquiétants. Après avoir assuré son maintien lors des deux dernières saisons, elle n’a jamais réussi à lancer son championnat et se retrouve désormais en grande difficulté dans la lutte pour éviter la relégation.

Trois figures du club parties en quelques mois

Le départ de Didier Digard et celui annoncé de Jean-Michel Roussier prolongent les changements engagés durant l’été. Le directeur sportif Mathieu Bodmer avait déjà quitté Le Havre pour rejoindre le Stade Malherbe de Caen, mettant fin à une collaboration entamée en 2022.

Bodmer, Roussier et Digard avaient pourtant contribué aux dernières réussites sportives du HAC. Sous la présidence de Roussier, Le Havre avait remporté le championnat de Ligue 2 en 2023, retrouvant ainsi l’élite du football français. Après le départ de Luka Elsner à l’été 2024, Didier Digard avait pris les commandes de l’équipe première.

Pour sa première saison complète sur le banc havrais, l’ancien milieu de terrain avait décroché la 15e place en Ligue 1 en 2024-2025. Le HAC avait ensuite terminé 14e en 2025-2026, obtenant un nouveau maintien. Ces résultats avaient convaincu les dirigeants de lui renouveler leur confiance en juin dernier.

Le président Jean-Michel Roussier avait alors défendu publiquement la prolongation de son entraîneur, expliquant que son maintien à la tête de l’équipe constituait une volonté partagée avec l’actionnaire américain. Moins de cinq mois plus tard, Blue Crow Sports Group a choisi de changer de cap.

Le Havre doit désormais reconstruire sa direction et sauver sa place en Ligue 1

Didier Digard quitte le banc havrais après 79 matchs dirigés toutes compétitions confondues. L’ancien joueur de Nice et du PSG, qui avait commencé sa carrière d’entraîneur principal sur la Côte d’Azur, voit sa deuxième expérience à la tête d’une équipe de Ligue 1 s’achever prématurément.

Le Havre doit maintenant trouver un nouvel entraîneur capable de redresser une équipe qui n’a toujours pas gagné cette saison. Le club devra également régler la question de sa présidence si le départ de Jean-Michel Roussier est confirmé.

Le prochain entraîneur héritera d’une formation dernière du championnat, avec 2 points en 9 rencontres, et devra rapidement obtenir des résultats pour éviter que l’écart avec les premières équipes non relégables ne continue de se creuser.