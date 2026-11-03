Ligue des champions : le PSG vise une quatrième victoire consécutive ce soir à Villarreal, malgré quatre absences de taille

Le Paris Saint-Germain affronte Villarreal ce soir pour la quatrième journée de la Ligue des champions, cherchant à confirmer son statut de leader avec trois victoires en trois matches. Malgré l'absence de quatre titulaires blessés, Luis Enrique met en garde ses joueurs sur la nécessité de rester concentrés face à une équipe de Villarreal déterminée.

Le Paris Saint-Germain affronte Villarreal ce mardi soir à 21h, à l’Estadio de la Cerámica, en Espagne, lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Leader du classement avec trois victoires en trois matches, le club parisien vise un nouveau succès pour consolider sa première place. Luis Enrique devra toutefois composer sans quatre titulaires importants : Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, tous blessés.

Trois victoires, 14 buts : le PSG domine la Ligue des champions

Double champion d’Europe en titre, le PSG a parfaitement commencé sa campagne européenne. Après avoir écrasé le Slovan Bratislava (6-1) au Parc des Princes, les Parisiens ont dominé Manchester City sur sa pelouse (4-2), avant de terrasser le FC Barcelone (4-2).

Avec neuf points et 14 buts inscrits en trois rencontres, Paris occupe la place de leader du classement général, devant les autres formations engagées dans la compétition. Une victoire ce soir lui permettrait de porter son total à 12 points et de se rapprocher de la qualification directe pour les huitièmes de finale, réservée aux huit premiers à l’issue des huit journées.

Le PSG arrive également en Espagne après avoir remporté ses deux dernières rencontres de Ligue 1, contre Lyon (2-0), puis sur la pelouse du Havre (5-1), avec notamment un triplé d’Achraf Hakimi.

Dembélé, Marquinhos, Mendes et Kvaratskhelia forfaits

Pour ce déplacement, Luis Enrique a retenu un groupe de 21 joueurs, amputé de quatre cadres. Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia sont tous indisponibles. Le Géorgien souffre notamment d’une grave blessure au genou, tandis que les trois autres poursuivent leur récupération.

L’entraîneur espagnol peut néanmoins compter sur Désiré Doué, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Willian Pacho et Warren Zaïre-Emery. Ferran Torres, Maghnes Akliouche, Mathis Godts et Senny Mayulu font également partie du groupe.

Le jeune défenseur David Boly, âgé de 17 ans, a lui aussi été convoqué après avoir effectué ses débuts en Ligue 1 vendredi dernier, face au Havre.

Luis Enrique met ses joueurs en garde

Présent en conférence de presse lundi, Luis Enrique a appelé ses joueurs à ne pas se reposer sur leurs trois premières victoires européennes. L’entraîneur parisien a notamment averti : « Aucun résultat dans le passé ne sert pour le match de mardi. »

Le technicien espagnol a également souligné les qualités de Villarreal, particulièrement sa volonté de conserver le ballon et d’imposer son jeu. Il a rappelé que son équipe avait terminé à la 11e place de la phase de ligue la saison dernière, malgré un excellent départ, et qu’il souhaitait cette fois obtenir une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Villarreal-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi de Villarreal-PSG sera donné ce mardi à 21h, à l’Estadio de la Cerámica, une enceinte d’environ 23 500 places. La rencontre sera arbitrée par l’Allemand Felix Zwayer.

Le match sera diffusé en direct et en exclusivité sur Canal+ Foot. Les compositions officielles des deux équipes seront communiquées environ une heure avant le coup d’envoi.

Après ce déplacement en Espagne, le PSG retrouvera la Ligue des champions le mercredi 25 novembre, avec la réception de l’AS Rome au Parc des Princes, avant un déplacement à Aston Villa le 8 décembre.