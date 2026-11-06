Équipe de France : Zidane dévoile sa liste pour affronter l’Italie et la Turquie, avec une grosse surprise et plusieurs retours

Zinédine Zidane annonce une sélection de 23 joueurs pour les matchs décisifs contre l’Italie et la Turquie en Ligue des nations. La convocation de Pablo Pagis est la principale surprise, tandis que des retours notables comme ceux de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni renforcent l’équipe. La France doit obtenir un point pour se qualifier.

Zinédine Zidane a dévoilé ce vendredi sa deuxième liste à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur a retenu 23 joueurs pour les deux dernières rencontres de la phase de groupes de la Ligue des nations, face à l’Italie le 12 novembre à Milan et à la Turquie le 15 novembre à Bordeaux. Parmi les principales nouveautés figurent la première convocation de Pablo Pagis, attaquant du Paris FC, ainsi que les retours de Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Aurélien Tchouaméni et Ibrahima Konaté.

Invaincus depuis l’arrivée de Zidane sur le banc, les Bleus occupent la première place de leur groupe avec trois victoires et un match nul. Un point supplémentaire leur suffira pour assurer leur qualification en quarts de finale de la compétition.

Pablo Pagis, la grande surprise de Zinédine Zidane

La principale surprise de cette sélection concerne Pablo Pagis. Le joueur du Paris FC, fils de l’ancien attaquant Mickaël Pagis, a été convoqué pour la première fois en équipe de France A. Ses performances depuis le début de la saison lui ont permis de gagner sa place dans le groupe tricolore.

Zidane a également renouvelé sa confiance à plusieurs joueurs qu’il avait déjà intégrés lors de son premier rassemblement. Lucas Da Cunha, Jérémy Jacquet et Andy Diouf figurent ainsi parmi les 23 sélectionnés. Rayan Cherki conserve lui aussi sa place dans un secteur offensif où la concurrence reste importante.

Mbappé, Thuram et Tchouaméni de retour, Dembélé absent

Kylian Mbappé retrouve l’équipe de France après avoir manqué une partie du précédent rassemblement. L’attaquant du Real Madrid avait été blessé lors du déplacement en Turquie, le 25 septembre, après avoir inscrit l’unique but de la rencontre. Son retour offre à Zidane une solution supplémentaire à la pointe de l’attaque.

Marcus Thuram retrouve également les Bleus après son absence lors du dernier rassemblement. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni fait son retour aux côtés d’Eduardo Camavinga, d’Adrien Rabiot et de Warren Zaïre-Emery. En défense, Ibrahima Konaté réintègre le groupe.

En revanche, plusieurs internationaux sont indisponibles. Ousmane Dembélé, William Saliba, Jules Koundé, Manu Koné, Maxence Lacroix, Estéban Lepaul et Maghnes Akliouche sont absents en raison de blessures. Ces forfaits ont notamment conduit Zidane à conserver Malo Gusto et à faire appel à de nouveaux profils.

La liste complète des 23 joueurs convoqués

Gardiens (3) : Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse FC), Robin Risser (RC Lens).

Défenseurs (8) : Andy Diouf (Inter Milan), Malo Gusto (Chelsea), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus Turin), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Leny Yoro (Manchester United).

Milieux de terrain (6) : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Côme), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaquants (6) : Bradley Barcola (Liverpool), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Inter Milan).

Deux matchs pour décrocher la qualification en quarts de finale

L’équipe de France abordera ses deux dernières rencontres de Ligue des nations en position favorable. Depuis sa nomination à la tête des Bleus, Zinédine Zidane a obtenu trois victoires et un match nul. Les Français ont battu la Turquie (1-0), puis la Belgique à deux reprises (1-0 et 4-1), avant de partager les points avec l’Italie (1-1).

Avec 10 points au compteur, les Tricolores possèdent trois longueurs d’avance sur les Italiens. Le déplacement à Milan, jeudi 12 novembre, pourrait leur permettre de valider définitivement leur billet pour les quarts de finale. Un match nul suffirait à atteindre cet objectif.

La France terminera ensuite sa phase de groupes dimanche 15 novembre, face à la Turquie, au Stade Atlantique de Bordeaux. Les quarts de finale de la Ligue des nations se disputeront en mars 2027.