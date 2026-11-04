Carlo Molinari, ancien président du FC Metz, est décédé à 93 ans, laissant un héritage marqué par plusieurs succès, dont deux Coupes de France et une épopée mémorable contre le FC Barcelone. Le club rend hommage à celui qui a dirigé Metz pendant plus de trois décennies, façonnant son identité et son avenir.

Le FC Metz a annoncé ce mercredi la mort de Carlo Molinari, son ancien président emblématique, qui a dirigé le club lorrain pendant plus de trois décennies. Sous sa présidence, les Grenats ont remporté plusieurs trophées nationaux, vécu des soirées européennes mémorables et terminé vice-champions de France en 1998. Dans un long hommage, le club a salué celui qui a profondément marqué son histoire.

Plus de 30 ans à la tête du FC Metz

Carlo Molinari restera l’une des figures les plus importantes de l’histoire du football messin. Arrivé à la présidence du FC Metz en 1967, il a accompagné le développement du club pendant plusieurs décennies, jusqu’à son départ de la présidence exécutive en 2009.

Sous sa direction, Metz a remporté deux Coupes de France, en 1984 et 1988. Le club a également décroché deux Coupes de la Ligue, en 1986 et 1996, la première dans l’ancienne formule de la compétition.

L’une des plus grandes performances européennes du FC Metz reste sa victoire contre le FC Barcelone, le 3 octobre 1984, au Camp Nou. Battus 4-2 à l’aller à domicile, les Messins avaient réalisé un exploit en s’imposant 4-1 en Catalogne, avec notamment un triplé de Tony Kurbos, pour se qualifier en Coupe des vainqueurs de coupe.

La saison 1997-1998 a également marqué l’histoire du club. Emmené notamment par Robert Pirès, Sylvain Kastendeuch et Rigobert Song, le FC Metz a terminé deuxième du championnat de France, à égalité de points avec le RC Lens, sacré champion grâce à une meilleure différence de buts.

Le FC Metz rend un hommage bouleversant à Carlo Molinari

Dans son communiqué publié ce mercredi, le FC Metz a exprimé sa tristesse et retracé les grandes réussites de son ancien dirigeant. Le président Bernard Serin, les joueurs, les entraîneurs et l’ensemble des salariés du club se sont associés à cet hommage.

Voici l’intégralité de la réaction du FC Metz :

« C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mercredi le décès de Carlo Molinari.Pendant plus de trois décennies à la présidence du FC Metz, Carlo Molinari aura été l’artisan de l’une des périodes les plus marquantes de l’histoire grenat. Deux Coupes de France (1984 et 1988), deux Coupes de la Ligue (1986 et 1996), une épopée européenne entrée dans la légende face au FC Barcelone et une place de vice-champion de France en 1998 : son mandat aura été jalonné de succès et d’émotions inoubliables. Visionnaire et bâtisseur, il aura durablement installé le FC Metz dans le paysage du football français et façonné une partie de l’identité du club.Le président Bernard Serin, les dirigeants, les joueurs, les entraîneurs, les anciens du club et l’ensemble des salariés du FC Metz adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.Merci Président Molinari, pour votre engagement, votre fidélité, votre humanité et tout ce que vous avez apporté au FC Metz. Votre histoire restera à jamais liée à celle des Grenats. »

Né le 28 février 1933 à Villerupt, en Meurthe-et-Moselle, Carlo Molinari est mort à l’âge de 93 ans. Avant de devenir l’un des dirigeants les plus connus du football français, il s’était distingué dans le motocross, remportant notamment trois titres de champion de France dans les années 1950.

Il avait pris la présidence du FC Metz en 1967, à seulement 34 ans. Après un premier mandat jusqu’en 1978, il avait retrouvé ses fonctions en 1983, avant de transmettre la présidence à Bernard Serin en 2009. Il était ensuite resté attaché au club en qualité de vice-président et de président d’honneur.

Son nom reste également associé à la formation de plusieurs générations de footballeurs. Robert Pirès, notamment, avait fait ses débuts professionnels à Metz avant de devenir champion du monde avec l’équipe de France en 1998. Plus récemment, le 6 octobre, l’ancien international avait organisé son jubilé au stade Saint-Symphorien, retrouvant le public messin qui l’avait vu débuter.

Avec la disparition de Carlo Molinari, le FC Metz perd un dirigeant qui aura consacré 34 saisons à sa présidence et accompagné quelques-unes des plus belles pages de son histoire.