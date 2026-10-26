Un autocar transportant des militants du Rassemblement national a été attaqué à Grenoble par un groupe d'individus masqués, brisant plusieurs vitres sans faire de blessés. Le parquet a ouvert une enquête pour violences aggravées et dégradations, s'interrogeant sur les motivations politiques de l'agression, dans un contexte de tensions lors du congrès du parti.

Un autocar transportant des militants et sympathisants du Rassemblement national vers le congrès du parti à Orléans a été violemment pris pour cible ce dimanche 25 octobre, vers 5 heures du matin, aux abords de la gare de Grenoble. Selon les informations du Dauphiné Libéré, une dizaine d’individus au visage dissimulé auraient attaqué le véhicule à l’aide de bâtons ou de barres de fer, brisant plusieurs vitres. Aucun passager n’a été blessé, mais les dégradations ont conduit à l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Le car devait acheminer des sympathisants du RN jusqu’à Orléans, où Marine Le Pen et Jordan Bardella participaient au XIXe congrès de leur mouvement. Alors que les passagers se préparaient à prendre la route, le véhicule aurait été pris pour cible par un groupe d’individus dont les visages étaient dissimulés. Les assaillants auraient frappé la carrosserie et les vitres à l’aide d’objets contondants, provoquant plusieurs bris de glace avant de quitter les lieux. Malgré la violence de l’attaque rapportée, aucun blessé n’est à déplorer parmi les occupants.

Une enquête ouverte pour violences aggravées et dégradations

Le parquet de Grenoble a confirmé l’ouverture d’une enquête pour violences volontaires aggravées et destruction du bien d’autrui. Les investigations ont été confiées au service local de police judiciaire, chargé d’identifier les auteurs et de reconstituer le déroulement des faits. Les enquêteurs devront notamment déterminer si l’attaque était préméditée et si les assaillants ont spécifiquement ciblé le véhicule en raison de sa destination politique.

Cette agression intervient dans un contexte de fortes tensions autour du congrès du RN. À Orléans, les autorités avaient mobilisé près de 3 000 policiers et gendarmes pour sécuriser l’événement, tandis que plusieurs milliers d’opposants manifestaient samedi contre la présence du parti. La mobilisation s’était globalement déroulée dans le calme, malgré les inquiétudes exprimées avant le week-end.