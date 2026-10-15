Accusations de racisme contre Hélène Laporte : trois députés LFI et un écologiste sanctionnés à l’Assemblée

Quatre députés de gauche ont été sanctionnés par le Bureau de l'Assemblée nationale après avoir accusé Hélène Laporte de racisme suite à une confusion entre deux parlementaires. Les sanctions, qui varient en gravité, portent sur les modalités d'interpellation plutôt que sur le fond des accusations, la députée du RN réfutant toute discrimination.

Le Bureau de l’Assemblée nationale a sanctionné ce mercredi 14 octobre quatre députés de gauche à la suite d’un incident survenu dans l’hémicycle le 7 juillet dernier. Les élus insoumis Alma Dufour, Farida Amrani et Matthias Tavel, ainsi que l’écologiste Benjamin Lucas-Lundy, avaient vivement interpellé Hélène Laporte, députée du Rassemblement national qui présidait alors la séance, après qu’elle eut confondu deux parlementaires. Les élus de gauche l’avaient accusée de racisme.

L’incident remonte à une séance parlementaire de juillet, au cours de laquelle Hélène Laporte avait confondu Sabrina Sebaihi et Farida Amrani. Cette erreur avait provoqué de vives réactions sur les bancs de la gauche. Plusieurs députés avaient alors mis en cause la présidente de séance, estimant que cette confusion traduisait un comportement discriminatoire.

Des sanctions disciplinaires différentes selon les députés

Le Bureau de l’Assemblée nationale a décidé de prononcer un rappel à l’ordre simple contre Alma Dufour, Farida Amrani et Matthias Tavel. Benjamin Lucas-Lundy a reçu une sanction plus importante : un rappel à l’ordre inscrit au procès-verbal, entraînant la privation d’un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois.

Selon un membre du Bureau cité par LCP, ces décisions sanctionnent la manière dont les députés ont interpellé la présidente de séance, et non le fond de leurs accusations. Les sanctions disciplinaires ne constituent donc pas une décision établissant ou infirmant juridiquement l’existence d’un comportement raciste. Matthias Tavel maintient néanmoins ses critiques à l’encontre d’Hélène Laporte. La députée du Rassemblement national dénonce pour sa part les méthodes employées par les élus insoumis et conteste les accusations portées contre elle.