Nommé par le président Romuald Wadagni, Claudy Siar met son expérience au service du rayonnement du Bénin

Chargé de mission du président béninois à la Culture, aux Médias et à la Visibilité du pays, l’ancien animateur de « Couleurs tropicales » porte une ambition qui prolonge son engagement pour l’Afrique. Avec Bénin Influence, Claudy Siar entend faire connaître les talents du pays, mobiliser les diasporas et construire des relations durables à l’international.

Pendant des décennies, sa voix a accompagné les artistes africains et fait voyager leurs musiques dans l’espace francophone. Claudy Siar consacre désormais cette expérience au Bénin. Nommé le 3 juin 2026 par le président Romuald Wadagni, l’homme de radio et de télévision s’est vu confier une mission auprès de la présidence : contribuer au rayonnement culturel du pays et renforcer sa visibilité. Une responsabilité qui rejoint les deux fils conducteurs de son parcours, la défense des cultures africaines et le rapprochement entre le continent et ses diasporas.

Pour le Bénin, ce choix présente un intérêt évident. Claudy Siar connaît les médias, leurs publics et la manière dont une création culturelle peut franchir les frontières. Son parcours lui a également permis de nouer des relations avec des artistes et des acteurs de la vie culturelle africaine. Cette connaissance des hommes, des œuvres et des circuits de diffusion constitue un atout pour une mission dans laquelle la capacité à raconter un pays compte autant que celle à susciter des rencontres.

« Agir, dire, bâtir » : une ambition collective

C’est autour de trois verbes que Claudy Siar présente la mission de Bénin Influence : « agir, dire, bâtir ». Dans son adresse aux Béninois, il expose une répartition des rôles : l’État agit, tandis que son équipe s’attache à raconter les réalités du pays, à faire connaître ses avancées et à construire des ponts avec l’extérieur. L’ambition est de donner davantage de place au Bénin dans les échanges culturels et médiatiques africains et internationaux, en s’appuyant sur ce que ses habitants ont à transmettre.

Cette démarche a connu une étape le 14 septembre, lorsque Claudy Siar a présenté au président Romuald Wadagni, au palais de la Marina, les grandes orientations de Bénin Influence. Si le détail de cette feuille de route n’a pas été rendu public dans la communication accompagnant cette rencontre, l’audience inscrit son travail dans un dialogue direct avec la présidence. Elle donne aussi une traduction institutionnelle à l’ambition qu’il défend depuis sa nomination.

Son discours accorde une place centrale aux Béninois eux-mêmes, qu’ils vivent dans le pays ou à l’étranger. Claudy Siar appelle également les Afro-descendants à prendre part à cette dynamique. « Vos succès individuels pour le Bénin sont des victoires collectives », affirme-t-il. La formule résume une conception généreuse du rayonnement national : chaque réussite peut contribuer à faire connaître le pays et à élargir ses horizons. Cette volonté d’associer les citoyens donne à Bénin Influence une dimension mobilisatrice, au-delà de la seule parole institutionnelle.

Un engagement nourri par une histoire personnelle

Chez Claudy Siar, cette mission rencontre une histoire intime. Lors de son entretien sur TV5MONDE, mis en ligne le 25 septembre, il explique fréquenter le Bénin depuis 1991. Devenu béninois, cet homme d’origine guadeloupéenne décrit son rapprochement avec le pays comme un retour vers une part essentielle de son identité. Il revendique son africanité tout en assumant les héritages européens et indiens de son histoire caribéenne. « Le Bénin nous répare de certains traumatismes de l’histoire », confie-t-il dans cet échange.

Cet attachement éclaire la conviction avec laquelle il défend aujourd’hui sa mission. Sur le plateau, Claudy Siar insiste sur la fierté nationale, la valorisation des langues du pays et la transmission de la mémoire. À ses yeux, le rayonnement commence aussi par le regard qu’une population porte sur elle-même. Faire connaître le Bénin suppose ainsi de reconnaître pleinement ses ressources culturelles et humaines, puis de leur donner les moyens de rencontrer d’autres publics.

En rejoignant l’équipe présidentielle, Claudy Siar ouvre donc un nouveau chapitre d’un engagement ancien. Son expérience médiatique, sa familiarité avec le continent et son histoire personnelle donnent une cohérence particulière à cette responsabilité. Avec Bénin Influence, il porte une promesse ambitieuse : mettre cette expérience au service d’un pays qu’il a choisi de faire sien, et inviter d’autres à participer à son avenir. « Le Bénin inspire, le Bénin attire, le Bénin influence », résume-t-il. À lui, désormais, de donner à cette conviction toute sa portée.