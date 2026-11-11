Hassen Chalghoumi réunit 50 responsables musulmans à Bruxelles pour passer à l’offensive contre l’islamisme

Hassen Chalghoumi organise à Bruxelles, les 12 et 13 novembre 2026, un rassemblement de 50 responsables musulmans européens pour lutter contre l'islamisme politique. Le colloque au Parlement européen vise à élaborer un Livre blanc sur la radicalisation et à rendre hommage aux victimes du terrorisme, tout en favorisant un dialogue interreligieux.

L’imam Hassen Chalghoumi organise les 12 et 13 novembre 2026 un rassemblement de responsables musulmans européens à Bruxelles. Au programme : un colloque au Parlement européen consacré à l’islamisme politique, des échanges avec plusieurs élus et représentants religieux, ainsi qu’un hommage aux victimes du terrorisme. L’objectif affiché est de faire émerger des propositions concrètes contre la radicalisation et le séparatisme.

L’imam Hassen Chalghoumi veut mobiliser les responsables musulmans européens contre l’islamisme politique. Président de la Conférence des imams européens, il réunira les jeudi 12 et vendredi 13 novembre à Bruxelles une cinquantaine de représentants du culte musulman venus de plusieurs pays. Cette rencontre, organisée autour du thème « Les démocraties face à l’islamisme : réveiller, résister, reconstruire », entend défendre une pratique de l’islam compatible avec les valeurs démocratiques et encourager une prise de position collective contre les mouvements extrémistes. Le rassemblement prévoit également plusieurs échanges avec des responsables politiques européens.

Connu pour ses prises de position contre le terrorisme islamiste et l’antisémitisme, Hassen Chalghoumi défend depuis plusieurs années le dialogue entre les religions. Cette fois, l’imam souhaite aller au-delà des déclarations de principe en associant des responsables musulmans à une réflexion sur les moyens de prévenir la radicalisation. Les organisateurs veulent notamment aborder l’influence de l’islamisme politique, les phénomènes de séparatisme et les difficultés rencontrées par les institutions européennes pour répondre à ces enjeux. Une démarche qui vise aussi à distinguer la pratique religieuse des projets politiques cherchant à imposer leurs conceptions à l’ensemble de la société.

Des élus européens réunis autour de la lutte contre l’islamisme

Le principal rendez-vous se déroulera jeudi 12 novembre au Parlement européen, avec la participation de l’eurodéputée française Céline Imart. Deux tables rondes sont prévues pour examiner les conséquences de la radicalisation sur les sociétés européennes et les réponses possibles face à l’islamisme politique. Parmi les intervenants annoncés figurent les eurodéputés Nicolas Bay, Stefano Cavedagna et Tomáš Zdechovský, ainsi que la députée française Constance Le Grip. Le journaliste d’investigation Claude Moniquet participera également aux discussions. La question des Frères musulmans sera notamment abordée au cours de cette rencontre.

Le colloque réunira aussi plusieurs représentants religieux, dont le rabbin Avi Tawil, José Luis Bazan, représentant catholique, et l’imam Ahmet Turhalli, président de la Communauté islamique du Kurdistan. Les organisateurs entendent ainsi associer différentes confessions à une réflexion sur la prévention de l’extrémisme et la défense des libertés fondamentales. Cette dimension interreligieuse constitue l’un des axes du rassemblement, qui doit également permettre aux participants d’échanger sur les initiatives susceptibles de renforcer la cohésion sociale. Pour Hassen Chalghoumi, les responsables musulmans ont un rôle à jouer dans cette mobilisation, aux côtés des institutions publiques.

Un Livre blanc et des hommages aux victimes du terrorisme

Les participants prévoient de préparer un Livre blanc contenant des propositions destinées aux institutions européennes et aux gouvernements des États membres. Ce document doit notamment porter sur la prévention de la radicalisation et la promotion d’un islam respectueux des principes démocratiques. La Conférence des imams européens souhaite également prolonger cette initiative dans plusieurs pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et les Pays-Bas. Si les orientations générales ont été annoncées, le contenu précis des recommandations reste à définir. Leur portée dépendra notamment de leur éventuelle prise en compte par les responsables politiques concernés.

Le programme comprend enfin plusieurs événements symboliques. Jeudi soir, un « Dîner de la Paix » sera organisé à la Grande Synagogue de Bruxelles. Le lendemain, les participants rendront hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016 à la station de métro Maelbeek, puis à celles de l’attaque du Musée juif de Belgique du 24 mai 2014. En associant discussions politiques, dialogue interreligieux et commémorations, Hassen Chalghoumi souhaite donner une dimension européenne à son engagement contre l’islamisme. Le rassemblement devra désormais démontrer sa capacité à déboucher sur des propositions concrètes, au-delà des prises de parole et des déclarations d’intention.