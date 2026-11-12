Deux gardes d’honneur s’effondrent lors de l’accueil d’Emmanuel Macron par le président slovaque, Peter Pellegrini, à l’Élysée. Les militaires, pris en charge sur place, ont perdu connaissance successivement. Malgré ces incidents, la visite officielle se poursuit avec des discussions sur des sujets bilatéraux et internationaux.

Scène surréaliste mercredi en fin de journée au palais de l’Élysée. Alors qu’Emmanuel Macron accueillait le président slovaque Peter Pellegrini pour une visite officielle, deux gardes d’honneur français se sont effondrés à quelques secondes d’intervalle, à proximité immédiate des deux chefs d’État. Le premier malaise a été filmé par les caméras de la télévision slovaque. Le second s’est produit hors champ, mais a également provoqué une réaction du président de la République.

Un premier militaire s’écroule brutalement sous les yeux de Macron

La scène se déroule dans la cour de l’Élysée, au moment où la voiture officielle de Peter Pellegrini arrive devant le palais présidentiel. Emmanuel Macron attend son homologue pour l’accueillir lorsque l’un des militaires chargés de rendre les honneurs commence soudainement à vaciller.

Sur les images diffusées par la télévision slovaque TV JOJ, le garde d’honneur perd progressivement l’équilibre. Il abaisse son sabre avant de basculer brutalement en arrière et de s’effondrer sur le sol. Sa tête semble heurter violemment le sol ou un élément situé derrière lui.

Emmanuel Macron, qui assiste directement à la chute, se dirige immédiatement vers le militaire, accompagné de plusieurs membres du personnel de l’Élysée. Le garde est rapidement pris en charge, puis éloigné de la zone où doit se dérouler l’accueil officiel.

Un deuxième garde tombe quelques secondes plus tard

Alors que le premier militaire vient d’être évacué et qu’Emmanuel Macron reprend le protocole pour saluer Peter Pellegrini, un second incident se produit à quelques mètres des deux présidents.

Un autre garde d’honneur est à son tour victime d’un malaise. Cette fois, la chute se déroule hors du champ de la caméra. Sur l’enregistrement, on entend néanmoins le bruit métallique d’un sabre tombant au sol, tandis qu’Emmanuel Macron réagit à ce nouvel incident.

La succession des deux malaises provoque la surprise parmi les personnes présentes. Les personnels de l’Élysée prennent également en charge le second militaire, permettant aux deux chefs d’État de poursuivre leur rencontre.

Deux malaises dont les causes restent inconnues

Ce jeudi matin, aucune information officielle ne permet de connaître précisément l’état de santé des deux gardes d’honneur. Les circonstances médicales de leurs malaises n’ont pas davantage été précisées.

Les militaires de la Garde républicaine chargés des cérémonies protocolaires doivent généralement rester debout et immobiles pendant de longues périodes, parfois dans des conditions éprouvantes. Rien ne permet toutefois d’affirmer que ces contraintes sont à l’origine des deux incidents.

Ce n’est pas la première fois qu’un militaire perd connaissance lors d’un accueil officiel à l’Élysée. En juin 2023, un garde républicain s’était déjà effondré pendant la réception du président malgache Andry Rajoelina, alors que les températures étaient particulièrement élevées à Paris.

Une réception diplomatique finalement maintenue

Malgré ces deux incidents, la visite de Peter Pellegrini a pu se poursuivre. Le président slovaque était reçu à Paris dans le cadre du Forum de Paris sur la paix, avec notamment au programme des échanges sur la coopération bilatérale, les questions énergétiques, la défense et la guerre en Ukraine.

La rencontre entre Emmanuel Macron et Peter Pellegrini était programmée à 17h15. Les deux dirigeants ont finalement poursuivi leur entretien après la prise en charge des militaires.