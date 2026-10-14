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Vacances d’hiver 2027 : deux semaines de forte affluence attendues dans les stations

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Vacances d'hiver 2027 : deux semaines de forte affluence attendues dans les stations
Vacances d'hiver 2027 : deux semaines de forte affluence attendues dans les stations

Les amateurs de ski devront anticiper leurs réservations pour l’hiver 2027. Le 12 novembre prochain sera la date clé pour l’achat des billets de train en direction des stations de montagne. Cette ruée prévisible s’explique par une configuration particulière du calendrier des vacances scolaires.

Une concentration exceptionnelle de vacanciers

L’hiver 2027 concentrera l’essentiel des départs sur deux périodes bien précises. Les stations de ski se préparent à gérer une affluence exceptionnelle durant ces créneaux, qui mobiliseront l’ensemble des infrastructures touristiques. Les professionnels de la montagne anticipent déjà cette concentration inhabituelle de vacanciers.

La saturation des moyens de transport risque de compliquer l’organisation des séjours. Les familles qui souhaitent partir à la montagne auront intérêt à réserver leurs trajets dès l’ouverture des ventes. Cette anticipation permettra d’éviter les désagréments liés à la forte demande sur les lignes ferroviaires desservant les massifs alpins et pyrénéens.

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