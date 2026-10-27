Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, annonce que le plafonnement des prix des carburants coûte déjà 500 millions d'euros à l'entreprise. Malgré la réduction des marges, cette stratégie vise à attirer de nouveaux clients et à améliorer l'image de la société en période de crise, tout en répondant aux préoccupations des automobilistes.

Le plafonnement des prix des carburants représente un effort financier considérable pour TotalEnergies. Invité de l’émission Masterclass sur Public Sénat, ce lundi 26 octobre, Patrick Pouyanné a révélé que cette politique commerciale avait déjà coûté environ 500 millions d’euros au géant pétrolier français. Depuis le 22 juillet, le groupe limite le prix de l’essence à 1,99 euro le litre et celui du gazole à 2,25 euros dans ses stations-service françaises. Une décision prise dans un contexte de flambée des cours du pétrole, que le PDG assume malgré son coût, estimant qu’elle permet de renforcer la popularité de son entreprise auprès des automobilistes.

Face aux étudiants qui l’interrogeaient sur Public Sénat, Patrick Pouyanné a reconnu que cette opération pesait directement sur les résultats de son groupe. « On doit être à peu près à 500 millions d’euros », a-t-il expliqué, précisant que la facture pourrait encore augmenter d’ici la fin de l’année. Le dirigeant reconnaît que le plafonnement réduit les marges réalisées sur chaque litre vendu, mais souligne qu’il a permis à TotalEnergies d’attirer de nouveaux clients. La part de marché de l’entreprise dans la distribution de carburants en France serait ainsi passée de 23 % en 2025 à plus de 30 % aujourd’hui, selon les chiffres avancés par son PDG.

« On est en train de réconcilier les Français avec le capitalisme »

Patrick Pouyanné revendique un choix commercial assumé, malgré les interrogations initiales de son conseil d’administration. Pour le patron de TotalEnergies, l’objectif dépasse la seule rentabilité immédiate : il s’agit de démontrer aux consommateurs l’utilité d’un grand groupe énergétique français en période de crise. Le dirigeant se félicite ainsi de voir les automobilistes revenir dans ses stations et estime que l’opération améliore considérablement l’image de l’entreprise. Il affirme même que TotalEnergies contribue, à sa manière, à réconcilier les Français avec le capitalisme.

Cette stratégie intervient alors que le gouvernement réfléchit à de nouvelles mesures pour soutenir le pouvoir d’achat et que la taxation des superprofits des entreprises pétrolières continue d’alimenter le débat politique. Patrick Pouyanné défend le plafonnement comme une réponse concrète aux difficultés des automobilistes, plutôt qu’une taxation supplémentaire de son groupe. Il considère que les consommateurs bénéficient directement de cette politique tarifaire, contrairement à un prélèvement fiscal dont les effets sur les prix à la pompe seraient moins immédiats.

Des marges de raffinage en forte hausse malgré le plafonnement

Le coût annoncé de 500 millions d’euros doit néanmoins être replacé dans la situation financière globale de TotalEnergies. Selon les informations communiquées aux investisseurs, les marges de raffinage du groupe ont progressé de 146 % au troisième trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, atteignant 33,2 dollars par baril contre 13,5 dollars. Cette augmentation s’explique notamment par les tensions sur les marchés pétroliers liées aux conflits au Moyen-Orient et en Ukraine. Le plafonnement des prix à la pompe représente donc un manque à gagner commercial, sans signifier que l’ensemble des activités pétrolières du groupe serait déficitaire.

TotalEnergies a par ailleurs annoncé de nouvelles réductions tarifaires pour novembre, avec une baisse envisagée de 8 à 12 centimes par litre de gazole pour les particuliers après le déstockage des carburants concernés. Patrick Pouyanné entend poursuivre cette stratégie, qu’il présente comme un investissement dans la relation avec les consommateurs.