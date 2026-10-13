POLITIQUE

Baisse du gazole : après sa réunion à Matignon, le patron de Coopérative U détaille les négociations

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Baisse du gazole : après sa réunion à Matignon, le patron de Coopérative U détaille les négociations
Baisse du gazole : après sa réunion à Matignon, le patron de Coopérative U détaille les négociations

Le gouvernement poursuit ses discussions avec les distributeurs pour obtenir une baisse des prix du gazole à la pompe. Invité de RTL Matin ce mardi 13 octobre, Dominique Schelcher, président de Coopérative U, est revenu sur les échanges engagés avec Matignon après une réunion organisée lundi. L’objectif de l’exécutif est de faire bénéficier les automobilistes de l’arrivée de volumes supplémentaires de carburant sur le marché dès le mois de novembre.

La semaine dernière, Sébastien Lecornu avait annoncé la libération de dix millions de barils de gazole issus des réserves stratégiques françaises, dans le cadre d’une opération coordonnée avec plusieurs partenaires internationaux. Le gouvernement espère que cette mesure permettra de détendre les prix, alors que le coût des carburants constitue une préoccupation majeure pour les ménages et les entreprises.

Les distributeurs au cœur du dispositif

La réussite de cette opération dépendra notamment des conditions d’approvisionnement et de la manière dont les baisses éventuelles des coûts seront répercutées dans les stations-service. Les distributeurs occupent donc une place centrale dans les discussions avec le gouvernement.

Dominique Schelcher, à la tête de Coopérative U, représente l’un des grands réseaux français de distribution alimentaire, également présent dans la vente de carburants. Son entretien intervient après une rencontre à Matignon consacrée aux modalités de l’opération gouvernementale. Les éléments disponibles ne permettent toutefois pas d’établir qu’un engagement chiffré définitif aurait été conclu avec son groupe.

Le gouvernement cherche à obtenir une diminution visible pour les consommateurs, mais les prix à la pompe dépendent de plusieurs facteurs, notamment des cours internationaux, des coûts de raffinage et de transport, ainsi que des marges de distribution.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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