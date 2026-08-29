Ligue 1 – Strasbourg renverse Lens à la Meinau grâce à un doublé de Gessime Yassine

Le RC Strasbourg remporte sa première victoire de la saison en battant le RC Lens 2-1 à la Meinau. Après avoir été mené à la pause, Strasbourg revient avec un doublé décisif de Gessime Yassine. Cette victoire efface le lourd revers contre Marseille et permet aux Alsaciens de débloquer leur compteur en Ligue 1.

Le RC Strasbourg tient sa première victoire de la saison. Battus lourdement à Marseille lors de la première journée, les Alsaciens ont parfaitement réagi devant leur public en dominant le RC Lens (2-1), ce samedi, lors de la 2e journée de Ligue 1. Mené à la pause après un penalty de Florian Thauvin, le Racing a renversé la rencontre grâce à un doublé de Gessime Yassine, décisif aux 48e et 85e minutes.

Thauvin inscrit son 100e but en Ligue 1

Strasbourg démarre pourtant mieux la rencontre et met rapidement la défense lensoise sous pression. Lens parvient progressivement à rééquilibrer les débats et se procure plusieurs situations dangereuses. À la 21e minute, Filip Jörgensen réalise notamment une parade importante devant Michaël Cuisance. Quelques minutes plus tard, Abdallah Sima provoque la faute de Jérémy Jacquet Mitchell dans la surface. Florian Thauvin se charge du penalty et trompe le gardien strasbourgeois pour donner l’avantage aux Sang et Or à la 37e minute. Un but particulièrement symbolique pour le capitaine lensois : à 33 ans, Florian Thauvin atteint ainsi la barre des 100 réalisations en Ligue 1 pour son 294e match dans l’élite. Le champion du monde 2018 devient le 90e joueur de l’histoire du championnat à franchir ce cap.

Yassine frappe dès le retour des vestiaires

Mené 1-0 à la pause, Strasbourg revient sur la pelouse avec de tout autres intentions. Trois minutes seulement après la reprise, Gessime Yassine remet les deux équipes à égalité. Trouvé dans la surface, l’ailier strasbourgeois enchaîne et trompe Robin Risser d’une frappe croisée pour inscrire son premier but de la soirée. La pression alsacienne ne retombe pas. Quelques minutes plus tard, Julio Ortega croit même donner l’avantage au Racing après une première parade de Risser sur une tête de Sebastian Nanasi. Après vérification de la VAR, le but est finalement annulé pour hors-jeu.

Gessime Yassine offre la victoire à Strasbourg

Strasbourg continue de pousser et finit par être récompensé à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Sur un nouveau ballon venu de Nanasi, Gessime Yassine surgit au deuxième poteau et marque du pied droit. Son deuxième but de la rencontre permet au Racing de prendre l’avantage pour la première fois de l’après-midi : 2-1 à la 85e minute. Lens a pourtant une dernière occasion énorme de revenir. À la 89e minute, Matthieu Udol trouve le poteau de la tête sur un corner de Thauvin. Jörgensen repousse ensuite la tentative de Ganiou, avant de réaliser une nouvelle parade dans les arrêts de jeu sur une tête de Florian Sotoca. Strasbourg conserve finalement son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Strasbourg efface la claque reçue à Marseille

Cette victoire permet surtout au RCSA de réagir immédiatement après son lourd revers 4-0 sur la pelouse de l’Olympique de Marseille lors de la première journée. Les Strasbourgeois débloquent leur compteur et comptent désormais trois points après deux rencontres. Lens connaît exactement la trajectoire inverse. Après avoir parfaitement lancé son championnat par une spectaculaire victoire 5-2 contre Auxerre, les Sang et Or subissent leur première défaite de la saison en Ligue 1. Les deux équipes se retrouvent avec trois points après deux journées.

Gessime Yassine, héros de la Meinau

À 20 ans, Gessime Yassine signe le premier doublé de sa carrière en Ligue 1 et offre à Strasbourg son premier succès de la saison. Dans une rencontre où Robin Risser a longtemps retardé l’échéance dans le but lensois, l’ailier marocain a finalement fait basculer le match avec ses deux réalisations en seconde période.