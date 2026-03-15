Kimi Antonelli a marqué l’histoire de la Formule 1 en remportant le Grand Prix de Chine dimanche. À seulement 19 ans, le pilote Mercedes devient le deuxième plus jeune vainqueur d’un Grand Prix dans l’histoire de la discipline, derrière Max Verstappen, qui s’était imposé à 18 ans lors du Grand Prix d’Espagne 2016.

Cette victoire fait suite à une pole position déjà historique pour l’Italien, devenu le plus jeune poleman de l’histoire de la Formule 1. Après avoir brièvement perdu la tête de la course au départ face à Lewis Hamilton, Antonelli a rapidement repris l’avantage avant de creuser un écart décisif sur le reste du peloton.

Le pilote Mercedes a parfaitement maîtrisé son rythme, notamment après l’intervention d’une voiture de sécurité provoquée par l’abandon de Lance Stroll. Cet incident a également contribué à redistribuer les positions parmi les poursuivants.

Mercedes réalise un doublé avec George Russell

Derrière Antonelli, son coéquipier George Russell a assuré la deuxième place et permis à Mercedes de signer un doublé, le deuxième en deux courses cette saison.

Avec ce succès, Antonelli devient également le premier pilote italien à s’imposer en Formule 1 depuis Giancarlo Fisichella, vainqueur avec Renault lors du Grand Prix de Malaisie 2006.

Lewis Hamilton décroche son premier podium avec Ferrari

La course a aussi été marquée par un duel spectaculaire au sein de la Scuderia. Les deux pilotes Ferrari se sont longuement battus en piste.

À l’issue de cet affrontement, Lewis Hamilton a pris l’avantage sur son coéquipier Charles Leclerc. Le Britannique a ainsi décroché la troisième place et signé son premier podium sous les couleurs de Ferrari. Leclerc a finalement terminé quatrième.

Bearman cinquième, Gasly et Alpine dans les points

La cinquième place est revenue au pilote Haas Oliver Bearman, auteur d’une performance solide tout au long de l’épreuve. Derrière lui, Pierre Gasly a signé une belle sixième place.

L’écurie Alpine a également réussi à placer ses deux monoplaces dans le top 10. Gasly a été suivi par son coéquipier Franco Colapinto, dixième à l’arrivée.

Le Français Isack Hadjar a de son côté réalisé une belle remontée. Malgré un tête-à-queue dès le premier tour, il est parvenu à revenir jusqu’à la huitième position.

Verstappen abandonne, McLaren hors course avant le départ

La course a en revanche été plus compliquée pour Max Verstappen. Parti difficilement, le Néerlandais n’a pas pu terminer l’épreuve et a abandonné au 46e tour à la suite d’un problème mécanique sur sa monoplace.

Le week-end s’est révélé encore plus frustrant pour McLaren. Les deux voitures de l’équipe britannique ont dû être ramenées au garage avant même le départ en raison de problèmes techniques distincts, privant l’équipe de toute participation à la course.