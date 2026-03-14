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F1 – Kimi Antonelli plus jeune pilote de l’histoire à décrocher la pole position, en Chine

14 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— F1 – Kimi Antonelli devient le plus jeune pilote à décrocher la pole position, en Chine
F1 – Kimi Antonelli devient le plus jeune pilote à décrocher la pole position, en Chine

À seulement 19 ans, l’Italien Kimi Antonelli a marqué l’histoire de la Formule 1 en devenant le plus jeune pilote à décrocher la pole position d’un Grand Prix. Cette performance a été réalisée lors des qualifications du Grand Prix de Chine, disputées sur le circuit international de Shanghai. Antonelli établit ainsi un nouveau record de précocité dans l’histoire des qualifications.

Une ascension fulgurante

Formé dans les catégories juniors et longtemps considéré comme l’un des plus grands espoirs du sport automobile, Kimi Antonelli a gravi les échelons à grande vitesse. Avant son arrivée en Formule 1, il s’était notamment illustré dans les championnats de monoplaces européens, multipliant les victoires et les titres.

Sa progression rapide et sa capacité d’adaptation ont convaincu les observateurs du paddock qu’il pouvait rapidement rivaliser avec les pilotes les plus expérimentés.

La pole position décrochée en Chine confirme ces prédictions et renforce son statut de phénomène de précocité.

Une qualification très disputée à Shanghai

Lors d’une séance particulièrement serrée, Antonelli a su réaliser un tour parfait lors de la dernière phase des qualifications.

Il devance son coéquipier George Russell de 0,222 seconde, offrant à Mercedes la première ligne. 

Derrière les deux Mercedes, les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc occupent la deuxième ligne, tandis que Oscar Piastri et Lando Norris placent McLaren sur la troisième ligne de la grille.

Voici la grille complète du GP de Chine. Départ dimanche à 8h00 du matin heure française :

  1. Kimi Antonelli – Mercedes
  2. George Russell – Mercedes
  3. Lewis Hamilton – Scuderia Ferrari
  4. Charles Leclerc – Scuderia Ferrari
  5. Oscar Piastri – McLaren
  6. Lando Norris – McLaren
  7. Pierre Gasly – Alpine
  8. Max Verstappen – Red Bull
  9. Isack Hadjar – Red Bull
  10. Oliver Bearman – Haas
  11. Nico Hulkenberg – Audi
  12. Franco Colapinto – Alpine
  13. Esteban Ocon – Haas
  14. Liam Lawson – Racing Bulls
  15. Arvid Lindblad – Racing Bulls
  16. Gabriel Bortoleto – Audi
  17. Carlos Sainz – Williams
  18. Alex Albon – Williams
  19. Fernando Alonso – Aston Martin
  20. Valtteri Bottas – Cadillac
  21. Lance Stroll – Aston Martin
  22. Sergio Perez – Cadillac
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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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