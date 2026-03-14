À seulement 19 ans, l’Italien Kimi Antonelli a marqué l’histoire de la Formule 1 en devenant le plus jeune pilote à décrocher la pole position d’un Grand Prix. Cette performance a été réalisée lors des qualifications du Grand Prix de Chine, disputées sur le circuit international de Shanghai. Antonelli établit ainsi un nouveau record de précocité dans l’histoire des qualifications.

Une ascension fulgurante

Formé dans les catégories juniors et longtemps considéré comme l’un des plus grands espoirs du sport automobile, Kimi Antonelli a gravi les échelons à grande vitesse. Avant son arrivée en Formule 1, il s’était notamment illustré dans les championnats de monoplaces européens, multipliant les victoires et les titres.

Sa progression rapide et sa capacité d’adaptation ont convaincu les observateurs du paddock qu’il pouvait rapidement rivaliser avec les pilotes les plus expérimentés.

La pole position décrochée en Chine confirme ces prédictions et renforce son statut de phénomène de précocité.

Une qualification très disputée à Shanghai

Lors d’une séance particulièrement serrée, Antonelli a su réaliser un tour parfait lors de la dernière phase des qualifications.

Il devance son coéquipier George Russell de 0,222 seconde, offrant à Mercedes la première ligne.

Derrière les deux Mercedes, les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc occupent la deuxième ligne, tandis que Oscar Piastri et Lando Norris placent McLaren sur la troisième ligne de la grille.

Voici la grille complète du GP de Chine. Départ dimanche à 8h00 du matin heure française :

Kimi Antonelli – Mercedes George Russell – Mercedes Lewis Hamilton – Scuderia Ferrari Charles Leclerc – Scuderia Ferrari Oscar Piastri – McLaren Lando Norris – McLaren Pierre Gasly – Alpine Max Verstappen – Red Bull Isack Hadjar – Red Bull Oliver Bearman – Haas Nico Hulkenberg – Audi Franco Colapinto – Alpine Esteban Ocon – Haas Liam Lawson – Racing Bulls Arvid Lindblad – Racing Bulls Gabriel Bortoleto – Audi Carlos Sainz – Williams Alex Albon – Williams Fernando Alonso – Aston Martin Valtteri Bottas – Cadillac Lance Stroll – Aston Martin Sergio Perez – Cadillac