Matthieu Pigasse veut porter l’esprit de Radio Nova sur la TNT en 2027

Matthieu Pigasse prépare une nouvelle chaîne pour la TNT, inspirée de l'esprit de Radio Nova, en vue de l'appel à candidatures de l'Arcom en 2027. Son projet vise à offrir une programmation mêlant information, culture et humour, tout en assumant une identité clairement progressiste. L'objectif est de marquer l'écosystème de Combat Media sur le paysage audiovisuel.

Matthieu Pigasse prépare un projet de chaîne nationale pour la TNT, dans le prolongement de l’univers de Radio Nova. Le propriétaire de Nova et des Inrockuptibles veut profiter du prochain appel à candidatures de l’Arcom pour installer une nouvelle offre mêlant information, culture, musique et divertissement, avec une identité éditoriale clairement revendiquée à gauche.

Le projet ne consisterait pas à simplement transposer Radio Nova à la télévision. L’ambition serait plutôt de créer une chaîne hybride, inspirée de l’esprit de la station, avec une place importante accordée à la musique, à la culture, à l’humour et à l’actualité. Matthieu Pigasse a déjà évoqué une chaîne capable de retrouver une forme de liberté de ton, tout en assumant une véritable présence dans le débat public.

Un projet pensé pour le prochain appel à candidatures de l’Arcom

Cette future chaîne viserait l’une des six fréquences de la TNT qui seront remises en jeu en 2027. L’Arcom a lancé la procédure concernant les autorisations actuellement attribuées à TF1 Séries Films, L’Équipe, 6ter, RMC Story, RMC Découverte et RMC Life. Les groupes déjà présents pourront tenter de conserver leur fréquence, mais de nouveaux candidats pourront également déposer un dossier.

Matthieu Pigasse entend donc profiter de cette fenêtre pour proposer un nouvel acteur national. Le projet serait porté dans l’écosystème de Combat Media, qui réunit notamment Radio Nova et Les Inrockuptibles. Fabien Gay, sénateur communiste et directeur de L’Humanité, a également été associé publiquement à cette réflexion autour d’une chaîne d’information de gauche.

Une « Nova TV » plus large qu’une simple chaîne d’info

L’idée d’une « Nova TV » a déjà circulé, même si le nom définitif du projet n’est pas arrêté. L’objectif serait de créer une offre plus large qu’une chaîne d’information classique, en intégrant des rendez-vous culturels, musicaux et de divertissement. Matthieu Pigasse a notamment expliqué vouloir retrouver un esprit de créativité et d’irrévérence comparable, dans son intention, à celui du Canal+ des débuts.

Reste désormais à transformer cette ambition en dossier suffisamment solide pour convaincre l’Arcom. Le régulateur examinera la viabilité économique, la ligne éditoriale, les engagements de programmation et la contribution globale du projet au pluralisme. Si le projet est retenu, il constituerait une nouvelle étape majeure pour l’écosystème Nova, qui passerait de la radio et du numérique à une présence nationale sur la TNT.