60 Millions de consommateurs passe dans le privé : l’État valide le rachat par Xavier Niel, 42 emplois menacés

L'État valide le rachat de 60 Millions de consommateurs par Xavier Niel, marquant une privatisation historique et menaçant 42 emplois. Les inquiétudes sur l'indépendance éditoriale et le modèle sans publicité s'intensifient, malgré des perspectives de maintien d'activité, soulignant des tensions au sein de la rédaction et des syndicats.

C’est la fin d’une époque pour 60 Millions de consommateurs. Après plusieurs mois d’incertitude, l’État a annoncé avoir accepté l’offre de reprise du magazine présentée par Xavier Niel, fondateur de Free, via sa holding NJJ Médias. Une privatisation historique pour ce titre créé en 1970, qui suscite de vives inquiétudes concernant l’emploi et l’indépendance éditoriale de la rédaction.

L’État se désengage après plus de cinquante ans

La vente du magazine intervient dans le cadre de la liquidation de l’Institut national de la consommation, actée par la loi de finances pour 2026.

Créé en 1966, cet organisme public avait notamment pour mission d’informer les Français, de réaliser des essais comparatifs et de dénoncer les pratiques commerciales abusives.

Trois candidatures avaient été déposées pour reprendre le magazine, dont celle de l’association Que Choisir Ensemble, anciennement UFC-Que Choisir. L’État a finalement retenu celle de Xavier Niel, estimant qu’elle présentait les meilleures perspectives en matière de maintien des emplois.

La Commission des participations et des transferts doit toutefois encore publier son avis sur cette cession. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

20 salariés et 22 journalistes pigistes concernés par les suppressions de postes

Si le rachat doit permettre au magazine de poursuivre son activité, son bilan social est lourd. Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit le départ de 20 salariés de l’INC, tandis que 29 emplois doivent être maintenus. À ces suppressions s’ajoute le licenciement annoncé de 22 journalistes pigistes réguliers.

Alors que les salariés dénonçaient depuis plusieurs mois le manque de transparence entourant la vente, le syndicat SNME-CFDT estime désormais que « la poursuite du mensuel, du site et des hors-série tels qu’on les connaît est compromise ».

Le syndicat conteste également les modalités d’indemnisation des salariés les plus anciens.

Un magazine qui avait pourtant retrouvé l’équilibre financier

La privatisation a lieu alors que l’Institut national de la consommation avait redressé ses comptes en 2025.

Après avoir enregistré une perte de 719 000 euros en 2024, l’organisme avait dégagé un bénéfice de 236 000 euros en 2025, pour un chiffre d’affaires de 11,9 millions d’euros.

Le magazine comptait alors plus de 71 000 abonnés, auxquels s’ajoutaient environ 20 000 exemplaires vendus en kiosque à chaque numéro.

L’indépendance éditoriale au cœur des inquiétudes

La reprise par Xavier Niel avait déjà suscité l’opposition de plusieurs parlementaires, responsables associatifs et syndicats. Ces derniers s’interrogent sur les garanties d’indépendance d’un magazine spécialisé dans l’évaluation des produits et services commercialisés par les entreprises, notamment dans le secteur des télécommunications.

Historiquement dépourvu de publicité commerciale, 60 Millions de consommateurs a bâti sa réputation sur ses enquêtes, ses tests comparatifs et ses révélations concernant les pratiques de grandes entreprises.

Déjà présent dans le capital de plusieurs médias, notamment Le Monde et Nice-Matin, Xavier Niel ajoute ainsi un nouveau titre à ses investissements dans la presse. Le maintien du modèle sans publicité, des moyens consacrés aux enquêtes et de l’autonomie de la rédaction constitue désormais l’un des principaux sujets de préoccupation des salariés et des associations de consommateurs.