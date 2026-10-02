«Tout beau tout news»: Michel Moulin, l’homme de l’ombre derrière le nouveau magazine de Cyril Hanouna

Son nom ne sera pas celui qui attirera les regards dans les kiosques. Pourtant, derrière Tout beau tout news, le nouveau magazine de Cyril Hanouna qui sortira lundi 5 octobre, Michel Moulin occupe une place centrale. L’ancien dirigeant du PSG est associé à l’animateur au sein de TBT Press, la société créée pour porter le nouvel hebdomadaire, dont il assure la présidence.

Michel Moulin est l’un des hommes clés du projet, depuis son montage jusqu’à son lancement national avec 180 000 exemplaires.

Michel Moulin, associé de Hanouna et président de TBT Press

Si Cyril Hanouna sera naturellement le visage de Tout beau tout news, la société qui édite le magazine est donc présidée par Michel Moulin. Les deux hommes se sont associés au sein de TBT Press pour donner une réalité économique et opérationnelle au nouveau titre.

Le groupe M6 accompagne l’opération à travers un accord de licence permettant notamment l’utilisation des marques liées à Tout beau, tout n9uf⁠, sans être actionnaire de TBT Press. Vincent Régnier, patron de C. Productions, représente néanmoins le groupe au sein du comité de pilotage.

Michel Moulin connaît déjà la presse. Après un passage chez Havas, il a notamment participé au développement de ParuVendu. En 2008, il avait également lancé Le 10 Sport, quotidien destiné à concurrencer L’Équipe. La formule quotidienne avait été abandonnée quelques mois plus tard, dans un contexte marqué par une stratégie d’éviction du groupe Amaury, propriétaire de L’Équipe, qui sera ensuite sanctionné par l’Autorité de la concurrence.

18 ans plus tard, Michel Moulin revient donc à un lancement national dans les kiosques, cette fois associé à l’une des personnalités les plus exposées de la télévision française.

180 000 exemplaires, 132 pages et un prix de 1,70 euro

Le lancement préparé par TBT Press est conséquent. Le premier numéro de Tout beau tout news sera tiré à 180 000 exemplaires, comptera 132 pages et sera vendu seulement 1,70 euro.

La télévision représentera l’essentiel du magazine : 84 pages seront consacrées au guide, aux programmes et aux sélections télé. Les autres pages accueilleront notamment des sujets people, des interviews, des faits divers et des contenus autour du divertissement. Le positionnement est donc celui d’un véritable hebdomadaire télé populaire.

Une rédaction resserrée et beaucoup de pigistes

Malgré ses 132 pages, Tout beau tout news ne reposera pas sur une grosse rédaction permanente. L’effectif fixe a été volontairement réduit, avec une équipe resserrée complétée par de nombreux pigistes et plusieurs personnalités déjà présentes dans l’univers de Cyril Hanouna.

La rédaction en chef a été confiée à Denis Carreaux, ancien directeur des rédactions du groupe Nice-Matin, qui a travaillé pendant plusieurs mois à la conception du titre, à son organisation et à ses différentes rubriques.

Shana Loustau occupe elle aussi une place importante dans le dispositif puisqu’elle doit participer au pilotage éditorial du magazine. Son rôle ne se limitera donc pas à apparaître ponctuellement dans les pages de Tout beau tout news. Elle participera également directement au contenu en réalisant notamment des interviews, en alternance avec Agathe Auproux.

Cette organisation permet à TBT Press de fonctionner avec une structure permanente légère et un recours important aux pigistes, tout en produisant chaque semaine un magazine de 132 pages.

Castaldi, Morini-Bosc, Jordan de Luxe : l’univers de Hanouna passe au papier

Une partie du contenu sera également confiée à des personnalités déjà bien identifiées par le public de Cyril Hanouna⁠.

Michel Mary interviendra sur les faits divers, Fabien Lecœuvre autour des célébrités et Jordan de Luxe disposera notamment d’une rubrique consacrée à l’argent. Benjamin Castaldi reviendra sur des moments marquants de l’histoire de la télévision et Isabelle Morini-Bosc participera aux pages consacrées au petit écran.

Agathe Auproux et Shana Loustau se partageront notamment les interviews, avec donc pour Shana Loustau un double rôle puisqu’elle participera parallèlement au pilotage éditorial du titre.

Cyril Hanouna fera lui-même la Une du premier numéro et y accordera une interview.

Un projet de magazine auquel Hanouna pense depuis plusieurs années

Le lancement de Tout beau tout news ne correspond d’ailleurs pas à une idée née avec son arrivée sur W9. Cyril Hanouna envisage depuis plusieurs années de diriger ou lancer un magazine papier.

Le projet a longtemps mûri avant de se concrétiser aujourd’hui autour de Tout beau, tout n9uf. L’association avec Michel Moulin lui permet désormais de disposer d’une structure dédiée pour le porter, tandis que le nom de son émission lui offre une marque immédiatement identifiable.

Officiellement, Hanouna ne met pas les mains dans la rédaction

La répartition des rôles paraît, sur le papier, parfaitement claire. Cyril Hanouna ne dirige pas la rédaction de Tout beau tout news et, officiellement, n’intervient même pas dans son contenu éditorial.

La rédaction est confiée à Denis Carreaux, tandis que Shana Loustau participe au pilotage éditorial du titre.

Denis Carreaux affirme d’ailleurs : « Cyril Hanouna n’apparaîtra pas chaque semaine et il n’intervient pas non plus dans le contenu éditorial du magazine. »

Voilà pour la version officielle. Car tous ceux qui ont travaillé avec Cyril Hanouna connaissent sa manière de fonctionner : dans chacun de ses projets, l’animateur veut tout contrôler de A à Z. Des équipes aux contenus, de la communication aux décisions stratégiques, Hanouna veut savoir ce qui se passe, imposer son avis et conserver la maîtrise de tout ce qui porte son nom ou y est associé.

Difficile, dès lors, de l’imaginer totalement étranger à la vie de Tout beau tout news. D’autant que Cyril Hanouna envisage depuis plusieurs années de diriger un magazine papier. Celui-ci porte désormais le nom de son émission, fait intervenir plusieurs de ses chroniqueurs et s’appuie directement sur son image et sa puissance médiatique.

Imaginer Cyril Hanouna ne regardant pas de très près ce qui sera publié dans un magazine qu’il souhaite lancer depuis des années serait difficilement compatible avec sa manière habituelle de travailler.

« On compte sur la puissance de Cyril Hanouna »

Le modèle repose évidemment en grande partie sur la capacité de Cyril Hanouna à faire connaître le titre et à envoyer son public vers les kiosques. « On compte sur la puissance de Cyril Hanouna », résume ainsi l’un des participants au projet.

Avec son émission quotidienne sur W9, ses réseaux sociaux et la présence de plusieurs de ses chroniqueurs dans les pages du magazine, l’animateur dispose d’une importante force de promotion pour accompagner le lancement.

Le pari consiste désormais à transformer cette exposition en ventes régulières et à installer Tout beau tout news au-delà de la curiosité suscitée par ses premiers numéros.

Michel Moulin, le patron discret derrière la machine

C’est finalement là que le rôle de Michel Moulin prend toute son importance. Hanouna sera partout dans la communication, mais Michel Moulin se trouve derrière la structure qui doit faire fonctionner le magazine.

L’un apporte son image, son émission, ses chroniqueurs et sa puissance promotionnelle. L’autre préside TBT Press et se trouve au cœur de la société chargée de transformer le projet en véritable hebdomadaire national.

Autour d’eux, l’organisation repose sur Denis Carreaux à la rédaction en chef, Shana Loustau au pilotage éditorial, une équipe permanente réduite et un nombre important de pigistes pour alimenter chaque semaine les 132 pages du titre.

Avec 180 000 exemplaires pour le lancement, 132 pages, dont 84 consacrées au guide, aux programmes et aux sélections télé, et un prix de 1,70 euro, le dispositif est désormais en place.

Lundi 5 octobre, Cyril Hanouna sera en pleine lumière sur la couverture de Tout beau tout news. Dans l’ombre, Michel Moulin sera pourtant l’un des hommes sur lesquels repose ce nouveau pari dans la presse papier.