Crise au Point : le directeur Étienne Gernelle conteste les décisions de son PDG, sa directrice de la rédaction évincée, deux responsables recrutés sans son accord

Rien ne va plus à la tête du Point. Étienne Gernelle, directeur de l’hebdomadaire depuis 2014, est entré en conflit ouvert avec son nouveau PDG, Bertrand Gié, après le recrutement de deux responsables éditoriaux sans avoir été consulté. La crise s’est aggravée ce lundi avec l’annonce de l’éviction de Valérie Toranian, directrice de la rédaction depuis quatre ans. Ces changements, décidés dans un contexte de forte baisse des audiences numériques, menacent désormais la position d’Étienne Gernelle.

Étienne Gernelle dénonce une décision prise dans son dos

Dans un message adressé aux journalistes du Point, également publié sur X, Étienne Gernelle a publiquement contesté les décisions de Bertrand Gié, nommé à la présidence de l’hebdomadaire par Artémis, la holding de la famille Pinault.

« C’est une rupture avec l’histoire du Point et sa tradition d’indépendance éditoriale. Deux recrutements, dans l’encadrement de la rédaction, ont été effectués directement par le nouveau PDG, et ce sans me consulter », a-t-il écrit.

Le journaliste rappelle que Le Point, fondé en 1972, a toujours accordé une place centrale aux journalistes dans les décisions concernant la direction éditoriale. Il considère que l’initiative de Bertrand Gié remet en cause un principe historique du magazine.

« Les garde-fous qui garantissaient la continuité de la ligne éditoriale ont sauté », affirme-t-il, avant de défendre sa volonté de préserver l’identité du titre. « Le Point n’a eu de cesse, depuis 54 ans, de défendre non seulement la liberté d’expression, mais aussi la nécessité de s’en servir. Je compte bien être fidèle à cet héritage. »

Deux journalistes du Figaro et de Paris Match recrutés pour reprendre la rédaction

Les deux nominations à l’origine du conflit concernent Jacques-Olivier Martin, jusqu’ici directeur de la rédaction du site du Figaro, et Florent Barraco, rédacteur en chef politique et numérique de Paris Match.

Jacques-Olivier Martin est pressenti pour prendre la direction de la rédaction du Point, tandis que Florent Barraco devrait notamment superviser les activités numériques. Tous deux ont déjà travaillé avec Bertrand Gié lorsque celui-ci dirigeait le pôle information du Figaro.

Leur arrivée modifie profondément l’organigramme de l’hebdomadaire. Elle s’accompagne du départ de Valérie Toranian de la direction de la rédaction, une fonction qu’elle occupait depuis octobre 2022. Cette dernière a annoncé la décision aux journalistes lors de la conférence de rédaction de ce lundi matin. Une autre fonction au sein du magazine lui aurait été proposée.

Pour Étienne Gernelle, qui avait succédé à Franz-Olivier Giesbert à la tête du journal en janvier 2014, ces décisions constituent une remise en cause directe de son autorité.

La société des rédacteurs réclame des explications et des garanties

La Société des rédacteurs du Point a réagi aux changements annoncés à la direction. Dans un communiqué publié ce lundi, elle prend acte de l’arrivée de Jacques-Olivier Martin et Florent Barraco, tout en remerciant Valérie Toranian pour son travail.

Les représentants des journalistes soulignent cependant le caractère inédit de la procédure de nomination. « C’est en effet la première fois dans l’histoire du Point que le choix du directeur de la rédaction est opéré par le PDG, par ailleurs directeur de la publication », relèvent-ils.

La société des rédacteurs considère que « ces bouleversements appellent des clarifications nécessaires pour rassurer la rédaction sur son avenir ». Elle souhaite notamment connaître les conséquences de cette réorganisation sur l’indépendance éditoriale, la stratégie numérique et les relations entre les équipes du magazine papier et celles du site Internet.

Elle demande également aux nouveaux responsables, au PDG et à l’actionnaire de signer une charte d’indépendance et de déontologie actuellement en préparation. Ce document doit notamment garantir la séparation entre les opinions des éditorialistes, le traitement journalistique de l’information et les intérêts commerciaux.

Étienne Gernelle désormais menacé à la tête du Point

Au-delà des nominations, c’est l’avenir même d’Étienne Gernelle qui est désormais en question. Le directeur de l’hebdomadaire, en poste depuis près de treize ans, a eu un échange particulièrement tendu avec Bertrand Gié ce lundi. Son maintien à la tête du magazine apparaît de plus en plus incertain.

Le conflit touche également à l’équilibre des pouvoirs au sein du groupe détenu par Artémis, la holding de François Pinault. La nomination de Bertrand Gié avait été annoncée en juillet par François-Henri Pinault, également PDG de Kering. Le nouveau dirigeant dispose désormais de deux responsables éditoriaux qu’il a personnellement choisis.

Étienne Gernelle n’a toutefois pas annoncé son départ. Il entend continuer à défendre publiquement sa conception de l’indépendance du journal, tandis que la rédaction attend des précisions sur ses nouvelles responsabilités et sur la stratégie qui sera appliquée dans les prochains mois.

La réorganisation est déjà engagée : Valérie Toranian a perdu la direction de la rédaction, Jacques-Olivier Martin et Florent Barraco sont appelés à prendre de nouvelles responsabilités, et le sort d’Étienne Gernelle reste à trancher.