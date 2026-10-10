«Commentez les actions et arrêtez d’analyser sans cesse»: Patrick Chêne tacle les commentateurs de Ligue 1+

Patrick Chêne critique les commentateurs de Ligue 1+ pour leur tendance à privilégier l’analyse tactique au détriment de la narration des actions de jeu. En évoquant des figures emblématiques comme Thierry Roland et Thierry Gilardi, il plaide pour un retour à un commentaire plus descriptif, permettant aux téléspectateurs de mieux suivre les matchs.

Patrick Chêne n’a visiblement pas apprécié la manière dont certains matchs de Ligue 1 sont commentés sur Ligue 1+. L’ancien journaliste sportif et présentateur de Stade 2 a publié vendredi un message sur X pour demander aux commentateurs de la chaîne de revenir aux fondamentaux de leur métier : raconter les actions, identifier les joueurs et laisser davantage de place au jeu. Pour appuyer son propos, il a cité deux figures historiques du commentaire sportif français, Thierry Roland et Thierry Gilardi.

« Chers amis commentateurs de @ligue1plus (de qualité au demeurant). Pouvez commenter les actions (nommez les joueurs comme T. Rolland ou T. Gilardi) et moins analyser sans cesse. Merci. C’est pour un ami », a écrit Patrick Chêne, accompagnant sa publication d’un emoji au visage souriant.

La critique de Patrick Chêne porte sur la place accordée à l’analyse tactique pendant les rencontres. L’ancien journaliste estime que les commentateurs devraient davantage décrire les actions au moment où elles se déroulent, plutôt que multiplier les explications et les observations sur le jeu.

Il prend soin de reconnaître la qualité des journalistes concernés, mais leur reproche une tendance à commenter le football comme des analystes plutôt que comme des narrateurs du match. Sa remarque vise directement la ligne de commentaire de Ligue 1+, la plateforme de diffusion du championnat de France.

Thierry Roland et Thierry Gilardi érigés en modèles

Pour défendre sa conception du commentaire sportif, Patrick Chêne invoque Thierry Roland et Thierry Gilardi, deux journalistes qui ont marqué plusieurs générations de téléspectateurs.

Thierry Roland, décédé en 2012, a longtemps été la voix du football français, notamment sur Antenne 2 puis TF1. Son style reposait sur l’identification immédiate des joueurs, la description des actions et des réactions spontanées. Ses commentaires ont accompagné les grandes heures de l’équipe de France, dont la victoire à la Coupe du monde 1998.

Thierry Gilardi, décédé en 2008 à seulement 49 ans, a lui aussi laissé une empreinte importante dans l’histoire du commentaire sportif. Passé par Canal+ puis TF1, il associait une description rapide et rigoureuse des actions à une grande intensité dans les moments décisifs.

En les citant, Patrick Chêne défend une tradition du commentaire dans laquelle le journaliste accompagne le rythme du match et permet au téléspectateur de suivre les actions sans être constamment interrompu par des considérations tactiques.

Après Pierre Ménès, une nouvelle critique contre Ligue 1+

Patrick Chêne n’est pas le premier journaliste à remettre en cause les commentaires proposés par Ligue 1+. Le 17 septembre dernier, Pierre Ménès avait déjà violemment critiqué la manière dont les rencontres étaient racontées.

L’ancien consultant du Canal Football Club reprochait aux commentateurs de se montrer excessivement enthousiastes, même lorsque le spectacle était médiocre. « Je regarde tous les matchs sur Ligue 1+, c’est une souffrance », avait-il déclaré, avant de lancer : « Mais ta gueule, tu ne vois pas que c’est de la merde ? Dis-le que c’est nul ! »

Les reproches des deux hommes sont différents. Pierre Ménès réclame davantage de franchise sur la qualité des rencontres, tandis que Patrick Chêne demande aux journalistes de moins analyser et de mieux raconter ce qui se passe sur le terrain.

Une critique adressée à une chaîne qui diffuse désormais toute la Ligue 1

Depuis le début de la saison 2026-2027, Ligue 1+ diffuse l’intégralité des rencontres du championnat de France. La plateforme de la Ligue de football professionnel s’appuie sur plusieurs commentateurs, dont Xavier Domergue, Smaïl Bouabdellah, Sébastien Dupuis, Hamza Rahmani et Vincent Petitpez.

Elle fait également appel à de nombreux anciens footballeurs devenus consultants, parmi lesquels Benoît Cheyrou, Johan Micoud, Abou Diaby, Philippe Mexès ou encore Adil Rami.

Le message de Patrick Chêne, qui a lui-même longtemps incarné le journalisme sportif à la télévision, constitue ainsi une critique publique supplémentaire adressée à la jeune chaîne. Il lui demande de redonner davantage de place à la description des actions, dans la tradition des grands commentateurs qui ont accompagné l’histoire du football à la télévision française.