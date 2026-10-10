Laurence Haïm demande de l’argent à ses abonnés pour couvrir les élections américaines: plus de 80% refusent de la financer !

Laurence Haïm sollicite financièrement ses abonnés sur X pour couvrir les élections américaines de mi-mandat, mais fait face à un rejet massif, avec plus de 80% de réponses négatives. Ce refus soulève des questions sur la nécessité d'une telle demande pour une journaliste d'expérience bénéficiant d'une grande notoriété.

Ancienne correspondante de Canal+ et d’i-Télé aux États-Unis et ex-porte-parole d’Emmanuel Macron, Laurence Haïm a lancé un appel aux dons auprès de ses 283 000 abonnés sur X afin de financer un déplacement aux États-Unis pour couvrir les élections de mi-mandat du 3 novembre prochain. Mais la journaliste franco-américaine a essuyé un refus massif : plus de 80% des internautes ayant répondu à sa consultation ne souhaitent pas participer financièrement à son projet.

« Vous êtes 283 000 à me suivre » : Laurence Haïm sollicite directement ses abonnés

Vendredi 9 octobre, Laurence Haïm a publié un message sur X pour proposer à sa communauté de financer son prochain reportage aux États-Unis, à moins d’un mois des élections de mi-mandat américaines, les midterms : « Vous êtes 283 000 à me suivre. Et si vous me souteniez financièrement directement pour partir aux USA couvrir les midterms américains ? Sans filtre. Sans expert “moi je pense que”. Directement d’Amérique, ici, pour vous. »

La journaliste souhaite ainsi retourner sur le terrain pour raconter la campagne électorale américaine, sans dépendre du financement d’une rédaction ou d’une chaîne de télévision. Elle propose à ses abonnés de contribuer directement à ses frais de déplacement et de reportage.

Cette démarche prolonge un premier appel au soutien financier lancé en janvier 2026. Laurence Haïm avait alors partagé un lien vers la plateforme Buy Me a Coffee, permettant aux internautes de lui verser de l’argent.

« Tous mes tweets sont faits au nom d’une certaine idée du journalisme que je pratique depuis plus de 30 ans avec passion. J’adore toujours vous raconter le monde américain, surtout loin des “experts”. Vous pouvez soutenir ce journalisme indépendant ici. », expliquait-elle.

Plus de 80% de réponses négatives : les abonnés refusent de payer

L’accueil réservé à cette nouvelle sollicitation est loin de celui espéré. Sur plus de 600 personnes ayant participé à la consultation, environ 82% ont répondu négativement à la proposition de financement. Seuls 18% des votants se sont déclarés disposés à contribuer.

Dans les commentaires, plusieurs internautes critiquent le principe même de cette demande. Certains lui suggèrent de trouver un contrat auprès d’une chaîne de télévision ou d’un autre média plutôt que de solliciter directement ses abonnés. D’autres s’interrogent sur la nécessité de financer personnellement le déplacement d’une journaliste bénéficiant d’une longue expérience professionnelle et d’une importante notoriété.

Ces résultats concernent toutefois les personnes ayant participé à la consultation et ne permettent pas de connaître l’opinion de l’ensemble de ses 283 000 abonnés. Ils ne renseignent pas non plus sur les sommes éventuellement déjà récoltées par la journaliste.

De Canal+ à la Maison-Blanche : plus de 30 ans de carrière aux États-Unis

Laurence Haïm, 59 ans, possède une longue expérience du journalisme politique américain. Après des débuts à RTL en 1986, elle rejoint l’agence CAPA à la fin des années 1980 avant de s’installer à New York en 1992.

Elle devient correspondante aux États-Unis pour Canal+, puis pour i-Télé, et couvre pendant plus de deux décennies les grands événements de la vie politique américaine. Elle suit notamment les attentats du 11 septembre 2001, la guerre en Irak, plusieurs élections présidentielles et les deux mandats de Barack Obama.

Accréditée auprès de la Maison-Blanche, elle obtient également des entretiens exclusifs avec Barack Obama. Son expérience lui permet de devenir l’un des visages les plus connus de la couverture de l’actualité américaine à la télévision française.

En janvier 2017, sa carrière prend une direction politique lorsqu’elle quitte le journalisme pour rejoindre la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron. Elle devient porte-parole du candidat d’En marche !, avant de quitter ses fonctions quelques mois plus tard, en juillet 2017.

À cette époque, Le Canard enchaîné affirme qu’elle aurait sollicité un poste d’ambassadrice auprès d’Emmanuel Macron en contrepartie de son engagement pendant la campagne. Cette affirmation, contestée par Laurence Haïm, n’a pas été établie publiquement.

Après Emmanuel Macron, un retour dans les médias

Après son départ de l’équipe présidentielle, Laurence Haïm reprend progressivement ses activités journalistiques. Elle travaille notamment comme consultante pour LCI entre 2020 et 2023 et continue de commenter l’actualité américaine sur les réseaux sociaux.

En septembre 2024, elle rejoint franceinfo pour couvrir l’élection présidentielle américaine, marquée par l’affrontement entre Donald Trump et Kamala Harris. Elle participe notamment à l’émission L’Heure américaine, consacrée à la campagne électorale.

Depuis 2025, elle effectue également des interventions ponctuelles pour BFMTV, notamment comme envoyée spéciale aux États-Unis. Elle conserve parallèlement une activité importante sur X, où elle commente régulièrement les décisions de Donald Trump et les évolutions de la politique américaine.

C’est désormais auprès de cette communauté qu’elle cherche à obtenir les moyens financiers nécessaires à ses prochains reportages.

Les élections du 3 novembre, un rendez-vous décisif pour Donald Trump

Les élections américaines de mi-mandat se tiendront le mardi 3 novembre 2026. Les électeurs doivent renouveler l’intégralité des 435 sièges de la Chambre des représentants ainsi qu’environ un tiers des sièges du Sénat. Plusieurs élections de gouverneurs et de responsables locaux sont également organisées.

Ce scrutin constitue un rendez-vous politique important pour Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025. Les résultats détermineront notamment si les républicains conservent leur contrôle du Congrès ou si les démocrates parviennent à reprendre la majorité dans l’une des deux chambres.

Laurence Haïm souhaite couvrir ces élections directement depuis les États-Unis, en privilégiant les reportages de terrain et les témoignages recueillis sur place. Mais à moins d’un mois du scrutin, le financement de son déplacement reste incertain.

Malgré ses 283 000 abonnés et plus de 30 ans de carrière, l’ancienne correspondante de Canal+ se heurte pour l’instant à une nette majorité de refus parmi les internautes ayant participé à sa consultation. Aucun montant total de collecte ni budget détaillé de son déplacement n’a été rendu public dans les éléments disponibles.