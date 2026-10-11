Présidentielle 2027 : après sa victoire écrasante à la primaire de la gauche, Raphaël Glucksmann invité exceptionnel du 20h de France 2 ce soir

Quelques heures après sa victoire à la primaire de la gauche sociale-démocrate, Raphaël Glucksmann est l’invité exceptionnel de Laurent Delahousse ce dimanche 11 octobre à 20 heures sur France 2. Le président de Place publique, désormais officiellement candidat à l’élection présidentielle de 2027, doit revenir sur son succès dès le premier tour, les divisions de la gauche et ses ambitions pour l’Élysée.

Raphaël Glucksmann face à Laurent Delahousse à 20 heures

France Télévisions a annoncé ce dimanche la présence de Raphaël Glucksmann dans le Journal de 20h de France 2. L’eurodéputé de 46 ans répondra aux questions de Laurent Delahousse, quelques heures seulement après la proclamation des résultats de la primaire organisée par le Parti socialiste et ses alliés.

L’entretien doit notamment porter sur sa victoire, les enseignements du scrutin et les perspectives ouvertes pour la gauche à l’approche de la présidentielle de 2027. Cette invitation lui permettra de s’exprimer devant les téléspectateurs sur sa candidature, désormais officialisée par le vote des sympathisants sociaux-démocrates.

Une victoire écrasante avec 66,13% des voix dès le premier tour

Comme nous l’avons annoncé ce dimanche après la proclamation des résultats, Raphaël Glucksmann a remporté la primaire de la gauche sociale-démocrate avec 66,13% des suffrages exprimés, soit 79 613 voix. Il devance très largement le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui recueille 14,48% des suffrages.

Ségolène Royal termine troisième avec 7,62%, devant Emmanuel Maurel, crédité de 5,92%, et Jérôme Guedj, qui obtient 5,83%. Avec plus de 120 000 suffrages exprimés, le scrutin permet à Raphaël Glucksmann de s’imposer sans second tour et de porter les couleurs du camp social-démocrate lors de la prochaine élection présidentielle.

Le vote, organisé sur une plateforme électronique, avait été perturbé par une cyberattaque dès son ouverture vendredi. Les organisateurs avaient décidé de prolonger la consultation jusqu’à ce dimanche 11 octobre à 18 heures.

La rupture avec Jean-Luc Mélenchon au cœur de sa candidature

La victoire de Raphaël Glucksmann consacre également une ligne politique opposée à celle de Jean-Luc Mélenchon. Pendant la campagne, le fondateur de Place publique a défendu son refus de toute nouvelle alliance électorale avec La France insoumise, contrairement à Olivier Faure, qui avait laissé ouverte la possibilité de rapprochements.

Après l’annonce des résultats, Raphaël Glucksmann a revendiqué cette double rupture avec le macronisme et la domination de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. Il s’est présenté comme le candidat capable de battre l’extrême droite en 2027.

Dans son message de victoire, il a déclaré : « Ce soir, nous avons gagné cette primaire ensemble. » Il a également défendu la capacité de la gauche à gouverner et à remporter l’élection présidentielle en restant fidèle à ses engagements en matière de justice sociale, d’écologie et de valeurs républicaines.

Olivier Faure battu, la gauche appelée à se rassembler

Le résultat constitue un revers pour Olivier Faure, arrivé à près de 52 points derrière le vainqueur. Le premier secrétaire du Parti socialiste a toutefois reconnu le verdict des urnes et appelé les différentes sensibilités de la gauche sociale-démocrate à se rassembler derrière le candidat désigné.

Ségolène Royal, également battue, a fait part de sa déception tout en promettant de soutenir le vainqueur. Raphaël Glucksmann doit désormais transformer cette victoire interne en dynamique électorale, alors que plusieurs formations de gauche, notamment La France insoumise, n’ont pas participé à cette primaire.

L’eurodéputé dispose déjà d’une expérience nationale importante. En 2024, il avait conduit la liste commune du Parti socialiste et de Place publique aux élections européennes, obtenant 13,8% des suffrages et la troisième place du scrutin.

Une première grande interview télévisée après sa désignation

L’entretien de ce dimanche soir avec Laurent Delahousse constitue l’une des premières prises de parole télévisées de Raphaël Glucksmann depuis sa désignation officielle. Le nouveau candidat devra notamment expliquer comment il entend rassembler au-delà de son propre camp et quelle stratégie il souhaite adopter face aux autres prétendants à l’Élysée.

La question des alliances, son positionnement face à Jean-Luc Mélenchon et ses différences avec le camp présidentiel devraient occuper une place importante dans la campagne à venir. À six mois de l’élection présidentielle, Raphaël Glucksmann dispose désormais de l’investiture de la gauche sociale-démocrate, mais pas de celle de l’ensemble de la gauche.

Raphaël Glucksmann esr l’invité de Laurent Delahousse ce dimanche 11 octobre à 20 heures sur France 2. L’entretien sera également accessible sur la plateforme france.tv.