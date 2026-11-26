Union européenne : le Parlement approuve les nouveaux accords avec la Suisse

L'approbation par le Parlement européen des accords modernisant les relations avec la Suisse marque une avancée clé. Ces textes, qui renforcent la coopération dans plusieurs domaines, exigent encore des procédures institutionnelles en Suisse et l'adoption par le Conseil de l'UE avant leur mise en œuvre complète.

Les eurodéputés ont approuvé, mercredi 25 novembre, un vaste ensemble d’accords destiné à moderniser les relations entre l’Union européenne et la Suisse. Ces textes prévoient un renforcement de la coopération économique, énergétique, sanitaire et scientifique entre Bruxelles et Berne.

Signé en mars dernier, le paquet comprend dix-huit accords, protocoles et déclarations visant à actualiser le cadre des relations bilatérales. Le vote du Parlement européen constitue une étape déterminante dans le processus de ratification. L’entrée en vigueur des textes reste néanmoins conditionnée à l’achèvement des procédures institutionnelles suisses et à leur adoption formelle par le Conseil de l’Union européenne.

Les dispositions approuvées concernent notamment la libre circulation des personnes, les transports terrestres et aériens, les échanges de produits agricoles ainsi que la reconnaissance des évaluations de conformité. L’objectif est de moderniser les conditions d’accès de la Suisse au marché européen, sans remettre en cause son statut de pays non membre de l’Union.

Une coopération élargie à de nouveaux secteurs

Le paquet prévoit également l’intégration de la Suisse au marché intérieur européen de l’électricité et un renforcement de la coopération dans la gestion des menaces sanitaires transfrontalières. Berne devra par ailleurs apporter une contribution régulière à la cohésion économique et sociale au sein de l’Union européenne.

Les accords couvrent aussi la sécurité alimentaire, les activités spatiales et la participation suisse à plusieurs programmes européens, dont Horizon Europe pour la recherche, Erasmus+ pour l’éducation et EU4Health pour la santé. Si le Parlement européen a désormais donné son consentement juridique à cet ensemble de textes, plusieurs étapes institutionnelles restent nécessaires avant leur application effective.