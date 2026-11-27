Royaume-Uni : l’auteur de l’attaque du train de Huntingdon reconnu coupable de 14 tentatives de meurtre

Anthony Williams, 33 ans, est reconnu coupable de 14 tentatives de meurtre liées à une attaque sur un train en novembre 2025. La cour souligne le courage des passagers intervenus, malgré l'absence de décès. Des enquêtes sont ouvertes sur des manquements des services de santé et de police concernant le suivi de la santé mentale de Williams.

Anthony Williams, un Britannique de 33 ans, a été reconnu coupable jeudi 26 novembre de 14 tentatives de meurtre, notamment lors d’une attaque survenue en novembre 2025 à bord d’un train en direction de Londres. Sa peine sera prononcée les 4 et 5 février 2027.

La cour criminelle de Cambridge a reconnu Anthony Williams coupable de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. L’attaque du train de Huntingdon avait suscité une vive émotion au Royaume-Uni. Plusieurs passagers et membres du personnel ferroviaire avaient fait preuve d’un courage remarquable pour protéger les voyageurs. Aucune victime n’avait perdu la vie.

Le ministère public britannique a salué le sang-froid des personnes confrontées à cette attaque. Parmi elles figure Samir Zitouni, un employé de la compagnie ferroviaire LNER, grièvement blessé alors qu’il tentait de protéger les passagers. Le magistrat chargé du procès a également rendu hommage à la dignité des victimes tout au long des audiences.

Des défaillances policières et médicales examinées

Les débats judiciaires ont révélé qu’Anthony Williams souffrait de schizophrénie et avait contacté à deux reprises son médecin généraliste dans le mois précédant les faits pour signaler l’inefficacité de son traitement. Les autorités sanitaires britanniques ont annoncé l’ouverture d’une enquête sur les conditions de sa prise en charge médicale.

La police du Cambridgeshire a également présenté ses excuses, reconnaissant que certaines occasions d’intervenir avaient été manquées. Deux policiers font désormais l’objet d’une procédure disciplinaire concernant le traitement d’un précédent signalement. Le verdict relance ainsi les interrogations sur la coordination entre les services de police et les structures de santé mentale.