Sabotage de Nord Stream : un ancien officier ukrainien jugé en Allemagne quatre ans après les explosions

Quatre ans après les explosions qui ont endommagé les gazoducs Nord Stream en mer Baltique, la justice allemande ouvre un procès particulièrement sensible. Serhii Kuznietsov, un ancien officier de l’armée ukrainienne, comparaît à Hambourg à partir de ce mercredi 14 octobre 2026 pour son implication présumée dans les opérations de sabotage du 26 septembre 2022. Le prévenu est notamment accusé d’avoir participé à l’organisation d’une mission destinée à placer des explosifs sur les installations sous-marines reliant la Russie à l’Allemagne. L’affaire avait provoqué une onde de choc en Europe, alors que les pays occidentaux cherchaient déjà à réduire leur dépendance énergétique à Moscou après l’invasion de l’Ukraine.

Selon les procureurs allemands, le groupe impliqué dans cette opération aurait utilisé un voilier loué sous de fausses identités pour transporter du matériel et rejoindre les zones concernées par les explosions. Plusieurs charges auraient été installées à proximité de l’île danoise de Bornholm. Serhii Kuznietsov est poursuivi pour différentes infractions liées aux destructions d’infrastructures et aux explosions. Arrêté en Italie en 2025, il avait ensuite été extradé vers l’Allemagne. Les enquêteurs devront désormais établir son rôle exact dans la préparation et l’exécution des faits. L’ancien militaire bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’une décision définitive n’a pas été prononcée.

Une affaire judiciaire aux conséquences diplomatiques majeures

Le sabotage des gazoducs Nord Stream avait immédiatement suscité de nombreuses hypothèses concernant l’identité de ses auteurs. Ces infrastructures occupaient une place importante dans les relations énergétiques entre la Russie et plusieurs pays européens, particulièrement l’Allemagne. Les explosions avaient entraîné de considérables dégâts matériels et accentué les inquiétudes concernant la sécurité des installations sous-marines. Les investigations allemandes ont progressivement orienté leurs recherches vers un groupe soupçonné d’avoir opéré depuis un navire civil. Les autorités ukrainiennes ont, de leur côté, contesté toute implication de l’État ukrainien dans les destructions.

Au-delà de la responsabilité individuelle du prévenu, le procès pourrait permettre de mieux comprendre l’organisation d’une opération qui demeure l’un des événements les plus controversés de la guerre en Ukraine. Les débats devront notamment préciser les moyens utilisés, les rôles des différents participants présumés et les éléments permettant de relier l’accusé aux explosions. Plusieurs audiences sont prévues jusqu’au début de l’année 2027. L’affaire illustre également la difficulté de protéger les infrastructures énergétiques européennes contre des opérations clandestines. Pour Berlin, l’enjeu consiste à établir judiciairement les faits sans confondre les responsabilités individuelles éventuellement démontrées avec celles d’un État, qui nécessiteraient des preuves distinctes.