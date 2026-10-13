Hongrie : Péter Magyar s’attaque à l’héritage d’Orbán en supprimant les restrictions contre les LGBT+

La Hongrie s'apprête à adopter un projet de loi visant à supprimer des restrictions contre les LGBT+, héritées de l'ère Orbán. Le gouvernement de Péter Magyar, pro-européen, justifie cette réforme par une mise en conformité avec le droit européen et un changement politique fondamental, malgré les oppositions du Fidesz et des tensions persistantes avec Bruxelles.

La Hongrie s’apprête à tourner une page de son histoire politique récente. Ce mardi 13 octobre 2026, le Parlement hongrois examine un projet de loi destiné à supprimer plusieurs dispositions controversées adoptées sous Viktor Orbán et visant les personnes LGBT+. Portée par le gouvernement proeuropéen de Péter Magyar, cette réforme constitue l’une des premières remises en cause importantes de la politique sociétale menée pendant seize ans par l’ancien Premier ministre nationaliste. Elle concerne notamment les restrictions imposées depuis 2021 à la représentation de l’homosexualité et de la diversité de genre dans les contenus accessibles aux mineurs. Une évolution particulièrement suivie par les institutions européennes, qui avaient engagé un long bras de fer avec Budapest sur ces questions.

La majorité parlementaire du parti Tisza devrait permettre l’adoption du texte sans difficulté majeure. Vainqueur des élections législatives d’avril 2026, Péter Magyar dispose d’une majorité des deux tiers à l’Assemblée nationale hongroise. L’ancien proche du pouvoir conservateur a promis de rétablir des relations plus constructives avec Bruxelles, après plusieurs années de tensions diplomatiques et judiciaires. Son gouvernement présente cette réforme comme une mise en conformité de la législation nationale avec le droit européen. Mais derrière cet objectif juridique se dessine un changement politique plus profond, dans un pays où les droits des personnes homosexuelles et transgenres avaient fait l’objet de restrictions successives.

La fin d’une loi controversée adoptée en 2021

Au cœur de cette réforme figure la loi dite de « protection de l’enfance », adoptée en juin 2021 sous Viktor Orbán. Présenté initialement comme un texte destiné à renforcer la lutte contre les infractions sexuelles visant les mineurs, le dispositif avait été élargi à des restrictions concernant la représentation de l’homosexualité et des transitions de genre. Les dispositions introduites interdisaient notamment la diffusion de certains contenus présentant ces sujets auprès des moins de 18 ans. Elles concernaient les établissements scolaires, les supports pédagogiques, la publicité et les programmes audiovisuels.

Les conséquences avaient été importantes pour les éditeurs, les médias et les organisations intervenant dans le domaine éducatif. Certains livres abordant l’homosexualité avaient été soumis à des conditions particulières de commercialisation. Des contenus audiovisuels pouvaient également faire l’objet de restrictions de diffusion. Le gouvernement Orbán justifiait ces mesures par la nécessité de protéger les enfants et de préserver le rôle des parents dans leur éducation. Les associations LGBT+ dénonçaient au contraire une législation discriminatoire, considérant qu’elle assimilait implicitement l’homosexualité à un danger pour les mineurs.

Une réforme présentée comme un renforcement de la protection des enfants

Le texte défendu par le gouvernement Magyar modifie cette approche. Il prévoit de retirer plusieurs références à la promotion ou à la représentation de l’homosexualité et de la diversité de genre dans les dispositions applicables aux mineurs. À la place, la législation doit se concentrer sur les contenus susceptibles de porter gravement atteinte au développement physique, intellectuel, émotionnel ou moral des enfants. L’objectif affiché consiste à maintenir des règles de protection sans considérer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre comme des critères de dangerosité.

Péter Magyar insiste sur cette distinction. Le chef du gouvernement ne présente pas sa réforme comme un abandon de la protection de l’enfance, mais comme une manière de la rendre applicable indépendamment de l’orientation sexuelle des personnes concernées. Cette formulation lui permet de défendre le texte auprès d’un électorat conservateur tout en répondant aux critiques formulées par les institutions européennes. Elle illustre également la stratégie politique du nouveau Premier ministre, qui cherche à modifier certaines orientations de son prédécesseur sans engager une rupture systématique avec l’ensemble des valeurs défendues par la droite hongroise.

Une décision de justice européenne à l’origine du changement

La réforme intervient dans le prolongement d’un arrêt majeur rendu en avril 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne. Les juges avaient considéré que la législation hongroise de 2021 contrevenait à plusieurs obligations européennes, notamment en matière de liberté d’expression, de non-discrimination et de respect des droits fondamentaux. Cette décision faisait suite à une procédure engagée par la Commission européenne, qui reprochait au gouvernement Orbán d’avoir instauré des restrictions incompatibles avec les principes de l’Union.

Le différend avait largement dépassé le seul cadre juridique. La loi hongroise était devenue l’un des symboles de l’opposition entre Viktor Orbán et plusieurs gouvernements européens sur les questions sociétales. Budapest accusait régulièrement Bruxelles de vouloir imposer des choix idéologiques aux États membres. À l’inverse, la Commission européenne estimait que la protection des droits fondamentaux relevait des engagements acceptés par chaque pays appartenant à l’Union. Avec l’arrivée de Péter Magyar au pouvoir, la Hongrie adopte désormais une approche différente, privilégiant une adaptation de sa législation plutôt que la poursuite du conflit avec les institutions européennes.

Le Fidesz dénonce une concession aux exigences de Bruxelles

Cette évolution ne fait toutefois pas l’unanimité sur la scène politique hongroise. Le Fidesz, parti de Viktor Orbán, s’oppose à la réforme et accuse le gouvernement d’affaiblir les garanties établies pour protéger les mineurs. Les responsables de l’ancien parti au pouvoir considèrent que les modifications proposées répondent essentiellement aux pressions exercées par les institutions européennes. Cette critique s’inscrit dans la continuité de leur discours souverainiste, qui présente régulièrement les différends avec Bruxelles comme une question de défense de l’autonomie politique hongroise.

Péter Magyar dispose cependant d’une marge de manœuvre parlementaire importante. Sa majorité des deux tiers lui permet de faire adopter des modifications législatives sans rechercher nécessairement le soutien du Fidesz. Cette situation contraste avec les années précédentes, durant lesquelles Viktor Orbán utilisait une majorité comparable pour faire adopter ses propres réformes institutionnelles et sociétales. Le changement de majorité permet aujourd’hui d’engager une révision de plusieurs de ces textes, même si le gouvernement avance progressivement sur les questions les plus sensibles.

Les associations LGBT+ saluent une avancée encore insuffisante

Du côté des organisations de défense des droits humains, l’annonce a été accueillie favorablement, mais avec prudence. Tamás Dombos, représentant de l’association hongroise Háttér, considère la suppression des restrictions sur l’accès aux contenus LGBT+ comme un progrès important. Il souligne néanmoins que de nombreuses dispositions adoptées sous les gouvernements précédents restent en vigueur. Pour les associations, cette première réforme ne saurait donc être considérée comme un rétablissement complet des droits des personnes homosexuelles et transgenres.

Human Rights Watch partage ces réserves. L’organisation souligne notamment que certaines restrictions comparables demeurent inscrites dans la législation relative à la protection de la famille. Le projet ne modifie pas non plus plusieurs dispositions constitutionnelles contestées ni les règles relatives aux rassemblements publics qui avaient servi à empêcher l’organisation des marches des fiertés. D’autres restrictions concernent toujours la reconnaissance juridique du genre des personnes transgenres et l’adoption par les couples de même sexe. Ces questions nécessiteraient des réformes distinctes, dont le calendrier demeure incertain.

Un test politique pour la Hongrie de l’après-Orbán

Au-delà des droits LGBT+, ce premier changement législatif représente un test pour la nouvelle majorité. Péter Magyar est arrivé au pouvoir en promettant de lutter contre la corruption, d’améliorer le fonctionnement des institutions et de rapprocher la Hongrie de ses partenaires européens. Sa victoire électorale a mis fin à seize années de domination politique de Viktor Orbán, mais elle ne signifie pas la disparition des sensibilités conservatrices dans le pays. Le nouveau Premier ministre doit donc composer avec des attentes parfois contradictoires, entre les électeurs réclamant une transformation profonde et ceux qui souhaitent préserver certaines orientations traditionnelles.

La question des droits LGBT+ illustre cette difficulté. Pendant sa campagne électorale, Péter Magyar avait consacré relativement peu de place aux sujets sociétaux, préférant concentrer son discours sur l’économie, les services publics et les relations avec l’Union européenne. Depuis son arrivée au gouvernement, il a adopté un ton plus conciliant sur la diversité et les libertés individuelles. Cette évolution lui permet de répondre à certaines exigences européennes, mais elle l’expose également aux critiques du Fidesz, qui tente de conserver son influence auprès de l’électorat nationaliste et religieux.

La réforme examinée ce mardi constitue ainsi une première étape dans la remise en cause de l’héritage législatif de Viktor Orbán. Son adoption permettrait de supprimer une partie des restrictions ayant provoqué l’un des plus importants conflits entre Budapest et Bruxelles sur les droits fondamentaux. Elle ne mettrait cependant pas fin à l’ensemble des controverses concernant la place des personnes LGBT+ dans la société hongroise. Pour Péter Magyar, les prochains mois permettront de mesurer jusqu’où son gouvernement souhaite aller dans cette transformation. Le nouveau pouvoir entend rapprocher la Hongrie de l’Union européenne, mais devra également déterminer quelles autres dispositions héritées des années Orbán il est prêt à modifier.