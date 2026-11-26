La rencontre entre le Premier ministre hongrois Peter Magyar et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Uzhhorod marque un tournant dans les relations bilatérales, amorçant un rapprochement après l’ère Orbán. Bien que des discussions aient eu lieu sur divers sujets économiques, Magyar maintient des réserves sur la livraison d’armes.

Le premier ministre hongrois Peter Magyar s’est rendu à Uzhhorod pour une première rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, marquant une rupture nette avec la politique pro-russe de son prédécesseur Viktor Orbán et ouvrant la voie à un rapprochement bilatéral aux implications européennes.

Le choix du lieu n’avait rien d’anodin. Peter Magyar a entamé sa première visite officielle en Ukraine non pas dans un bâtiment gouvernemental, mais dans un cimetière militaire du centre d’Uzhhorod, aux côtés de Volodymyr Zelensky. Les deux dirigeants y ont déposé des fleurs et se sont inclinés devant les tombes des soldats tombés face à l’invasion russe, parmi lesquels figure un Hongrois de souche, l’un des premiers tués depuis le début de la guerre à grande échelle.

Le geste était délibéré. Uzhhorod, appelée Ungvar en hongrois, est la capitale de la région ukrainienne de Transcarpathie, qui abrite quelque 80 000 membres de la minorité hongroise d’Ukraine. Des milliers d’entre eux combattent aujourd’hui sur le front. Pour Budapest, la guerre n’est donc pas une réalité lointaine, et Magyar a tenu à l’incarner dès les premières heures de sa visite. « J’apporte avec moi la solidarité du peuple hongrois. Nous nous tenons aux côtés de l’Ukraine contre l’agresseur russe », a-t-il déclaré avant la cérémonie.

Cette rencontre marque un tournant après des années de relations glaciales. Sous Viktor Orbán, la Hongrie avait multiplié les blocages au sein de l’Union européenne, entravant le soutien à Kiev et qualifiant régulièrement l’Ukraine d’« État mafieux ». Magyar, arrivé au pouvoir en mai 2026, avait promis dès avant son entrée en fonctions de remettre à plat ces relations. « Nous avons enfin mis un terme à cette escalade politique totalement inutile et inexplicable », a-t-il affirmé lors de la visite.

Les discussions entre les deux chefs d’État ont porté sur plusieurs dossiers économiques concrets : approvisionnement de l’Ukraine en diesel hongrois, utilisation accrue des capacités de stockage de gaz ukrainiennes par des entreprises hongroises, et projets d’infrastructure communs, dont l’ouverture de nouveaux postes-frontières et une liaison ferroviaire directe entre Budapest et Kiev. Aucun accord formel n’a toutefois été signé à l’issue de la journée.

Le rapprochement reste partiel. Magyar maintient son refus de livrer des armes à l’Ukraine ou d’autoriser leur transit sur le territoire hongrois. Il avait par le passé accusé Kiev de traiter les Hongrois de souche comme des citoyens de seconde zone, une affirmation que les faits ne corroborent pas, et avait un temps bloqué l’ouverture de chapitres de négociation dans le cadre de l’adhésion de l’Ukraine à l’UE. Sur ce dernier point, Budapest a finalement levé son obstruction après que Kiev a adopté, début octobre, une loi sur les droits linguistiques des minorités allant sur certains aspects au-delà des standards européens.

La politologue ukrainienne Olena Halushka, de l’International Centre for Ukrainian Victory, nuance la portée symbolique de la visite : « Magyar a hérité d’un pays profondément polarisé. Une visite en Transcarpathie est davantage un geste à destination de la population hongroise que de l’Ukraine. » Un sondage réalisé en novembre 2026 par le groupe de réflexion Globsec indique que 33 % des Hongrois soutiendraient désormais une aide militaire à l’Ukraine, proportion en hausse par rapport à l’ère Orbán, mais qui témoigne d’une opinion publique encore largement réservée.

Du côté ukrainien, Laszlo Zubanics, président de la Fédération démocratique hongroise d’Ukraine, a qualifié la rencontre d’« historique » et s’est félicité de la perspective de voir des améliorations concrètes sur la protection des droits des minorités intervenir « dans quelques mois, bien avant la fin 2027 ». Un diplomate hongrois, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a insisté sur la nécessité de reconstruire la confiance après les années Orbán, tout en soulignant l’intérêt de Budapest à participer à la reconstruction de l’Ukraine.

Pour le politologue Daniel Hegedus, de l’Institut für Europäische Politik à Berlin, la journée constitue « une étape symbolique importante », mais l’enjeu sera désormais de savoir comment les deux dirigeants sauront capitaliser sur ce capital politique. Zelensky, pour sa part, a résumé l’état d’esprit du moment en évoquant « toutes les opportunités pour construire des relations, espérons-le, constructives ».

Sources citées dans l’article Sondage Globsec