Dix ans après la mort de Fidel Castro, Cuba fait face à une crise majeure due à un embargo pétrolier total instauré par Donald Trump. Ce contexte a entraîné une dégradation drastique des conditions de vie, tout en révélant la résilience du régime, qui maintient sa ligne malgré des mouvements de protestation restreints et une réforme économique inédite.

Dix ans après la mort de Fidel Castro, l’île qu’il a gouvernée pendant près d’un demi-siècle traverse la crise la plus grave de son histoire. L’embargo pétrolier décrété par Donald Trump en janvier 2026 a précipité une catastrophe économique et humanitaire dont les effets se mesurent désormais en années de vie perdues.

Le 25 novembre 2016, Fidel Castro s’éteignait à l’âge de 90 ans. Une décennie plus tard, le régime qu’il avait fondé en 1959 n’a pas disparu avec lui, mais il affronte une menace d’une nature inédite. Depuis le début de l’année 2026, Cuba subit un embargo pétrolier total imposé par Washington, assorti d’un renforcement des sanctions économiques. Le résultat est visible dans chaque quartier de La Havane : coupures d’électricité prolongées, pénuries d’eau, médicaments introuvables dans les pharmacies et revendus au marché noir à des prix inaccessibles pour la majorité de la population.

L’Organisation mondiale de la santé a confirmé, le 24 novembre, que l’espérance de vie à Cuba avait reculé pour la première fois depuis les années 1950. Deux des piliers historiques du régime castriste s’effondrent simultanément : le système de santé, longtemps présenté comme un modèle par La Havane, est à l’agonie ; et la « libreta », ce carnet de ravitaillement instauré en 1962 pour garantir un panier alimentaire mensuel à chaque foyer cubain, n’est plus alimentée. Le gouvernement n’a tout simplement plus les moyens de l’honorer.

La décision de Donald Trump s’inscrit dans une séquence politique précise. Quelques semaines avant de décréter l’embargo, le président américain venait d’obtenir la capture de Nicolas Maduro, le dirigeant vénézuélien qui constituait le principal soutien énergétique de Cuba dans la région. Privée du pétrole de Caracas, l’île se retrouvait vulnérable. Trump a voulu transformer cette vulnérabilité en effondrement, en coupant également tout approvisionnement alternatif en provenance du Mexique ou de Russie. « Il n’y aura plus de pétrole ou d’argent à destination de l’île, zéro », avait-il déclaré.

Les motivations du président américain tiennent davantage au symbole qu’à des intérêts stratégiques tangibles. Cuba ne recèle pas de réserves pétrolières significatives et ne représente aucun enjeu économique majeur pour les États-Unis. La « menace extraordinaire » que Trump agite, en invoquant les liens de l’île avec Moscou et Pékin, ne résiste guère à l’examen, tant le pays est affaibli. Ce qui compte, c’est l’image : Cuba est le dernier régime communiste des Amériques, symbole de résistance à Washington depuis plus de soixante ans. Le faire tomber serait, aux yeux du président américain, une victoire historique.

Dans ce dossier, le rôle de Marco Rubio, secrétaire d’État d’origine cubaine, est central. Selon plusieurs sources proches de l’administration, il aurait promis dans son enfance à son grand-père de devenir président de Cuba. C’est lui qui pousse Trump à maintenir et à durcir la pression sur La Havane, animé par une hostilité personnelle et familiale au régime. Trump, de son côté, n’a jamais caché qu’il imaginait Rubio à la tête d’une Cuba post-castriste.

Malgré l’ampleur des souffrances, le pouvoir cubain n’a pas cédé. Les mouvements de colère enregistrés depuis le début de l’année sont restés sans commune mesure avec le soulèvement populaire de juillet 2021. La surveillance policière s’est intensifiée, comme en témoignent les poursuites récemment engagées contre la journaliste Yoani Sanchez, rédactrice en chef du média indépendant 14ymedio. Le régime a également lancé une réforme économique d’une ampleur sans précédent depuis la révolution, ouvrant des pans entiers de l’économie aux entrepreneurs privés et aux capitaux étrangers. Le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a résumé la position officielle dans un entretien récent : « Pendant soixante ans, la politique américaine à Cuba a échoué… contrairement à notre politique de résistance et d’adaptation. »

L’option militaire reste présente dans les discours de Trump, qui l’a brandie à plusieurs reprises depuis janvier. La presse américaine rapporte que le Pentagone a déjà étudié des scénarios d’intervention. Un débarquement d’exilés cubains est exclu d’emblée : le souvenir de la baie des Cochons, en avril 1961, reste trop cuisant. Quant à une opération directe, elle supposerait une prise de risque politique considérable pour une administration déjà fragilisée par l’échec de son intervention en Iran et la déroute des élections de mi-mandat. Le régime cubain, acculé mais debout, compte sur ces hésitations pour survivre à une nouvelle décennie.

Sources citées dans l’article Organisation mondiale de la santé