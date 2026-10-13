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L’UE a acheté pour 320 milliards de dollars d’hydrocarbures russes depuis 2022

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L'UE a acheté pour 320 milliards de dollars d'hydrocarbures russes depuis 2022
L'UE a acheté pour 320 milliards de dollars d'hydrocarbures russes depuis 2022

Le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak a révélé lundi que les pays de l’Union européenne ont acheté pour plus de 320 milliards de dollars d’hydrocarbures russes depuis 2022. Ce montant colossal témoigne de la dépendance persistante de l’Europe aux approvisionnements énergétiques en provenance de Moscou. Les sanctions économiques imposées après le début du conflit ukrainien n’ont manifestement pas suffi à tarir les flux commerciaux dans le secteur énergétique.

Des achats soutenus en 2026

Les achats européens restent soutenus en 2026, atteignant 21,3 milliards de dollars pour la seule année en cours d’après les chiffres communiqués par Alexandre Novak. Cette somme confirme que certains États membres continuent de s’approvisionner auprès de la Russie malgré les appels répétés à diversifier les sources d’énergie. Le gaz et le pétrole russes demeurent des ressources stratégiques pour plusieurs économies du continent.

Ces révélations interviennent alors que Bruxelles cherche depuis des mois à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou. Les chiffres publiés par le responsable russe illustrent l’écart entre les ambitions affichées et la réalité des importations. La transition énergétique européenne se heurte aux contraintes immédiates d’approvisionnement et aux impératifs économiques des États membres.

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