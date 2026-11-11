Samsung prépare le Galaxy S27 Ultra, son nouveau smartphone haut de gamme, attendu début 2027 pour rivaliser avec l'iPhone 18 Pro Max. Ce modèle pourrait inclure un appareil photo de 200 mégapixels, une batterie de 5 700 mAh, et un design revu, visant à renforcer sa position sur le marché premium.

Samsung prépare son prochain smartphone haut de gamme pour concurrencer directement l’iPhone 18 Pro Max d’Apple. Attendu au début de l’année 2027, le Galaxy S27 Ultra pourrait bénéficier d’un nouveau design, d’un appareil photo de 200 mégapixels et d’une batterie plus importante. Plusieurs informations ont déjà circulé sur ses caractéristiques, même si le constructeur sud-coréen n’a pas encore officiellement présenté son appareil.

La concurrence entre Apple et Samsung s’apprête à connaître un nouvel épisode. Alors que l’iPhone 18 Pro Max est commercialisé depuis septembre 2026, Samsung travaille sur son futur Galaxy S27 Ultra, qui devrait succéder au S26 Ultra. Ce nouveau modèle est attendu au cours des premiers mois de 2027, probablement à l’occasion d’une présentation de la gamme Galaxy S27. D’après plusieurs informations publiées par la presse spécialisée, le fabricant pourrait apporter des modifications importantes à son smartphone premium, notamment dans les domaines de la photographie, de l’autonomie et de la puissance. L’objectif est de proposer une alternative à l’appareil le plus haut de gamme de la gamme iPhone traditionnelle.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait conserver un écran AMOLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Samsung envisagerait également d’améliorer sa technologie d’affichage destinée à limiter la visibilité de l’écran pour les personnes situées sur les côtés. Cette fonctionnalité, déjà présente sur le Galaxy S26 Ultra, pourrait évoluer avec une nouvelle génération de dalle OLED. Le constructeur travaillerait parallèlement sur un design légèrement modifié. Des maquettes apparues début novembre montrent notamment un bloc photographique réorganisé à l’arrière du téléphone. Le logement du stylet S Pen serait conservé, une caractéristique qui distingue depuis plusieurs années les modèles Ultra de Samsung.

Un appareil photo de 200 mégapixels pour concurrencer Apple

La photographie devrait rester l’un des principaux arguments commerciaux du Galaxy S27 Ultra. Selon les informations disponibles, Samsung pourrait intégrer un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels. Certaines rumeurs évoquent toutefois la disparition de l’un des deux téléobjectifs présents sur le modèle précédent. Cette évolution permettrait au constructeur de revoir l’organisation de son système photographique. Le nombre de mégapixels ne suffit cependant pas à déterminer la qualité des images : la taille des capteurs, les objectifs et le traitement logiciel jouent également un rôle essentiel.

Face à lui, l’iPhone 18 Pro Max mise sur un système photographique composé de trois capteurs arrière de 48 mégapixels. Apple a notamment introduit une ouverture variable sur son appareil photo principal, permettant d’adapter davantage la quantité de lumière captée selon les conditions de prise de vue. Samsung pourrait chercher à se différencier par la définition de son capteur principal et les capacités de zoom de son futur smartphone. La comparaison définitive entre les deux appareils devra toutefois attendre les premiers essais indépendants du Galaxy S27 Ultra, car aucune fiche technique officielle n’a encore été publiée par le constructeur sud-coréen.

Une batterie plus importante et un processeur nouvelle génération

L’autonomie pourrait constituer une autre évolution importante. Plusieurs informations évoquent l’intégration d’une batterie de 5 700 mAh, contre 5 000 mAh sur le Galaxy S26 Ultra. Samsung pourrait adopter une technologie utilisant du silicium-carbone afin d’augmenter la capacité sans modifier considérablement les dimensions du téléphone. Une recharge filaire pouvant atteindre 60 watts est également évoquée. Côté performances, le Galaxy S27 Ultra pourrait embarquer une nouvelle génération de processeur Snapdragon, destinée à améliorer la rapidité d’exécution, les performances graphiques et les fonctions d’intelligence artificielle. Ces caractéristiques restent néanmoins à confirmer.

Le prix et la date exacte de commercialisation du Galaxy S27 Ultra demeurent inconnus. Son positionnement devrait toutefois rester celui d’un smartphone très haut de gamme, directement confronté à l’iPhone 18 Pro Max, dont le tarif américain débute à 1 299 dollars. Samsung devra convaincre les utilisateurs sur plusieurs critères, notamment l’autonomie, la photographie, les performances et les fonctionnalités logicielles. Pour les consommateurs, l’arrivée du Galaxy S27 Ultra pourrait donc élargir le choix parmi les smartphones les plus sophistiqués du marché. Il faudra cependant attendre son annonce officielle pour déterminer si les améliorations annoncées par les différentes fuites se concrétisent.