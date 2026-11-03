Depuis son lancement le 23 octobre, l'iPhone Duo d'Apple, à 2 339 euros, fait face à une demande excédant l'offre, entraînant des retards de livraison pouvant atteindre 2027. La complexité de fabrication et des incidents techniques, comme des fissures d'écran, compliquent la situation, tandis que le constructeur tente d'augmenter sa production.

Commercialisé depuis le 23 octobre, l’iPhone Duo connaît des débuts marqués par une demande supérieure aux capacités de production d’Apple. Malgré un prix de départ de 2 339 euros en France, les premières précommandes ont rapidement épuisé les stocks disponibles. Certains clients devront désormais patienter jusqu’en janvier 2027 pour recevoir leur appareil.

Le premier smartphone pliable d’Apple rencontre un succès commercial qui met à l’épreuve les capacités industrielles du constructeur américain. Présenté le 9 septembre 2026, l’iPhone Duo est officiellement disponible depuis le 23 octobre dans plusieurs dizaines de pays, dont la France. Mais dès l’ouverture des précommandes, le 16 octobre, les délais de livraison se sont considérablement allongés. En quelques dizaines de minutes, plusieurs configurations étaient déjà indisponibles sur la boutique en ligne d’Apple. En France, certains acheteurs se sont vu proposer une livraison au 25 janvier 2027, soit plus de trois mois après la commercialisation du téléphone. Une situation inhabituelle pour un appareil vendu à partir de 2 339 euros, dont le prix peut atteindre 3 839 euros dans sa version disposant de 2 To de stockage. Les deux coloris proposés, Blanc stellaire et Ciel nocturne, sont concernés par ces difficultés d’approvisionnement.

Apple reconnaît désormais ne pas être en mesure de déterminer précisément quand sa production pourra répondre à l’ensemble de la demande. Lors de la présentation des résultats financiers du groupe, lundi 2 novembre, son directeur des opérations, Sabih Khan, a indiqué que la montée en cadence des usines progressait, tout en soulignant les contraintes persistantes sur les approvisionnements. Le constructeur doit notamment composer avec la complexité de fabrication d’un smartphone pliable, dont l’écran flexible et la charnière nécessitent des procédés industriels spécifiques. À ces difficultés s’ajoutent les tensions sur le marché des composants électroniques, particulièrement les puces mémoire, dont les prix augmentent sous l’effet de la demande liée aux infrastructures d’intelligence artificielle. Malgré ces obstacles, Apple a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 114,5 milliards de dollars, dont 57,58 milliards provenant des ventes d’iPhone. Le groupe ne communique toutefois pas de chiffres de ventes détaillés pour son nouveau modèle pliable.

Un smartphone très haut de gamme confronté à ses premiers problèmes techniques

L’iPhone Duo marque une évolution importante dans la stratégie d’Apple, qui rejoint un marché déjà occupé par plusieurs fabricants, notamment Samsung, Google et Honor. Son principal argument repose sur un écran intérieur de 7,6 pouces qui se déploie à la manière d’une petite tablette, associé à un écran extérieur de 5,4 pouces permettant une utilisation plus traditionnelle. Apple cherche ainsi à proposer un appareil combinant les usages d’un smartphone classique et ceux d’un écran plus confortable pour la lecture, la vidéo ou le travail. Mais les premiers jours de commercialisation ont également été marqués par des signalements de fissures sur certains écrans intérieurs, au niveau de la pliure. Le constructeur a reconnu l’existence de ces incidents, tout en affirmant qu’ils concernaient une très faible proportion des appareils livrés. Les téléphones touchés font l’objet de remplacements, sans qu’Apple ait communiqué de taux de défaillance précis.

Ces difficultés n’ont pas empêché les stocks initiaux de s’écouler rapidement. Apple a limité les commandes à deux exemplaires par client, tandis que certains appareils sont apparus sur des plateformes de revente à des tarifs nettement supérieurs aux prix officiels. Les disponibilités peuvent néanmoins varier selon les revendeurs, les capacités de stockage et les points de vente. Pour Apple, l’enjeu dépasse désormais le lancement d’un nouveau produit : il s’agit de démontrer sa capacité à produire à grande échelle un téléphone pliable tout en maintenant ses exigences de qualité. Le groupe doit également convaincre les consommateurs qu’un appareil dépassant les 2 000 euros peut offrir une expérience suffisamment différente pour justifier son prix. Si les délais de livraison restent élevés, la réussite commerciale de l’iPhone Duo dépendra autant de la capacité d’Apple à augmenter sa production que de la fiabilité du téléphone sur la durée.