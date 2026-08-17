La Belgique face à son plus grand incendie de forêt, des évacuations ordonnées

La Belgique affronte son plus grand incendie de forêt, qui progresse vers l'Allemagne et entraîne des évacuations dans les zones à risque. Les pompiers demandent des renforts urgents et une meilleure coordination au sein de l'Union européenne pour gérer cette crise sans précédent.

Un incendie qualifié de plus important de l’histoire de la Belgique progresse vers la frontière allemande, contraignant les autorités à procéder à des évacuations. Le chef des pompiers belges réclame des renforts urgents et une meilleure coordination européenne.

Les flammes avancent. L’incendie qui ravage actuellement la Belgique est désormais considéré comme le plus vaste jamais enregistré dans le pays, et sa progression vers la frontière allemande a conduit les autorités à ordonner des évacuations dans les zones menacées.

Face à l’ampleur du sinistre, Marc Gilbert, directeur des pompiers belges, a tiré la sonnette d’alarme dans les médias nationaux. Cité par VRT et Nieuwsblad, il a appelé à un recrutement d’urgence au sein des services d’incendie et à une intégration renforcée des moyens aériens de lutte contre les feux à l’échelle de l’Union européenne.

Pour Gilbert, la Belgique ne dispose tout simplement pas des ressources nécessaires pour faire face à des incendies de cette magnitude. La mutualisation des flottes de bombardiers d’eau entre États membres constitue, selon lui, une priorité qui ne peut plus attendre.