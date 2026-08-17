Incendies en Europe : deux morts en Grèce, la Belgique ravagée près de Liège

Un couple de personnes âgées meurt dans un incendie sur l'île grecque de Salamine, où plus de 500 personnes sont évacuées. En Belgique, la plus grande réserve naturelle près de Liège subit le pire incendie en un siècle, mobilisant des forces multinationales pour tenter de le maîtriser. Ces événements s'inscrivent dans une vague d'incendies en Europe.

Un couple de personnes âgées a péri dimanche dans les flammes sur l’île grecque de Salamine, tandis qu’un incendie a dévasté la plus grande réserve naturelle de Belgique, qualifié de pire sinistre du pays depuis un siècle.

Les deux victimes ont été retrouvées mortes devant leur domicile dans le secteur de la plage de Peristeria, sur l’île de Salamine. Les garde-côtes grecs ont confirmé le bilan. Plus de 500 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer leurs habitations face à la progression du feu.

En Belgique, c’est la plus grande réserve naturelle du pays, située près de Liège, qui a été touchée par ce que les autorités décrivent comme l’incendie le plus important depuis un siècle. Des forces multinationales et des agriculteurs locaux ont été mobilisés pour tenter de maîtriser le sinistre dans cette zone protégée.

Ces deux foyers s’inscrivent dans une nouvelle vague d’incendies de forêt qui frappe l’Europe, alimentée par des conditions climatiques propices à la propagation rapide des flammes.