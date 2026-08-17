En Sicile, quatre trésors de la Renaissance dérobés en pleine fête

Quatre œuvres d'Antonello de Messine, dont trois panneaux d'un polyptyque du XVe siècle, sont volées dans un musée de Messine pendant les festivités en l'honneur de la Vierge Marie. Ce cambriolage s'inscrit dans un contexte inquiétant de vols ciblant le patrimoine artistique italien, choquant la communauté locale.

Le ministère italien de la Culture a annoncé dimanche 16 août le vol de quatre œuvres du peintre de la Renaissance Antonello de Messine, dérobées la veille au soir dans un musée de Messine, ville natale de l’artiste, en pleine célébration des fêtes traditionnelles en l’honneur de la Vierge Marie.

Trois panneaux d’un polyptyque du XVe siècle emportés

Le vol porte notamment sur trois panneaux du polyptyque de Saint Grégoire, réalisé au XVe siècle par Antonello de Messine, figure majeure de la Renaissance italienne connue pour avoir contribué à diffuser la technique de la peinture à l’huile en Italie. Le maire de Messine, Federico Basile, a qualifié ce vol d’acte profondément répréhensible, estimant qu’il était d’autant plus douloureux qu’il avait été commis durant les célébrations traditionnelles de la ville.

Ce cambriolage intervient seulement quelques mois après que l’État italien a acquis, lors d’une vente aux enchères à New York, une autre œuvre du même peintre intitulée Ecce Homo, pour près de 15 millions de dollars, soulignant la valeur exceptionnelle accordée aujourd’hui au travail rare de cet artiste sicilien du XVe siècle.

Une série de vols qui touche le patrimoine italien

Ce nouveau vol s’ajoute à une liste déjà longue de cambriolages visant le patrimoine artistique italien ces derniers mois. Deux jours plus tôt seulement, la police italienne annonçait avoir retrouvé trois tableaux de Renoir, Cézanne et Matisse, d’une valeur totale supérieure à neuf millions d’euros, dérobés en mars dans un musée près de Parme par un gang présumé de ressortissants moldaves.

Les autorités italiennes ont ouvert une enquête pour tenter de retrouver les quatre œuvres disparues, dont la valeur exceptionnelle en fait des pièces particulièrement difficiles à écouler sur le marché légal de l’art.