Une militante des droits humains condamnée à la prison à vie au Pakistan

Un tribunal antiterroriste au Pakistan a condamné la militante des droits humains Mahrang Baloch à la prison à vie, ainsi qu’un de ses associés, pour le meurtre d’un soldat paramilitaire survenu lors d’une manifestation en juillet 2024.

Selon la décision judiciaire, le tribunal s’est appuyé sur des témoignages et des éléments médicaux présentés par l’accusation pour établir la responsabilité des accusés. Le verdict a été rendu dans un contexte déjà tendu dans la région du Baloutchistan, où les questions liées aux droits humains et aux revendications politiques sont fréquentes.

La défense de Mahrang Baloch a immédiatement annoncé son intention de contester la décision devant la Haute Cour provinciale, estimant que le procès n’a pas respecté toutes les garanties d’équité. Les avocats dénoncent notamment des conditions de procédure limitées, les accusés n’ayant pu assister à certaines audiences que par visioconférence.

Des organisations de défense des droits humains ont également critiqué le déroulement du procès, affirmant qu’il manquait de transparence et que les standards internationaux d’un procès équitable n’auraient pas été pleinement respectés.

Mahrang Baloch est connue pour son engagement au sein du mouvement baloutche et pour son rôle dans le Comité d’unité baloutche (BYC), qui milite pour les droits civiques et la protection des populations locales dans le sud-ouest du Pakistan.

Cette condamnation risque d’accentuer les tensions entre les autorités pakistanaises et les militants baloutches, dans une région déjà marquée par des accusations récurrentes de répression et de violations des droits humains.