Israël maintient sa présence au Sud-Liban tandis que Rubio tente de défendre l’accord avec l’Iran

Les tensions restent vives au Moyen-Orient alors qu’Israël affirme qu’il ne retirera pas ses troupes du sud du Liban, malgré les discussions diplomatiques en cours autour de l’accord préliminaire entre les États-Unis et l’Iran.

Le ministre israélien de la Défense a réitéré mercredi que les forces israéliennes resteraient déployées dans la zone frontalière, invoquant la nécessité de protéger le nord d’Israël face au Hezbollah. Cette position constitue un obstacle majeur aux efforts américains visant à stabiliser la région après plusieurs mois de conflit.

Dans le même temps, le secrétaire d’État américain Marco Rubio poursuit une tournée diplomatique au Moyen-Orient pour tenter de rallier les alliés régionaux à l’accord de paix conclu avec Téhéran. Plusieurs partenaires des États-Unis, notamment dans le Golfe, expriment des réserves, estimant que certaines concessions pourraient renforcer l’influence iranienne dans la région.

Selon les responsables impliqués, l’accord prévoit une désescalade progressive des tensions, mais plusieurs points sensibles restent contestés, notamment la présence militaire israélienne au Liban et les garanties de sécurité autour des voies stratégiques comme le détroit d’Ormuz.

Téhéran, de son côté, affirme que la stabilité au Liban est indissociable de celle de l’ensemble de la région et appelle au respect des engagements pris dans le cadre des négociations.

Alors que les discussions se poursuivent, la situation sur le terrain reste fragile, avec des populations déplacées commençant à regagner certaines zones endommagées par les récents affrontements, sans garantie de sécurité durable.