Accord américano-iranien : Netanyahu face à une remise en cause de son influence sur Washington

L’accord intérimaire conclu entre les États-Unis et l’Iran pourrait avoir une conséquence inattendue : fragiliser la stature politique de Benjamin Netanyahu, longtemps présenté comme l’un des dirigeants étrangers les plus influents à Washington. Selon plusieurs analystes, diplomates et anciens responsables américains, le Premier ministre israélien verrait s’effriter l’image qu’il a patiemment construite au fil des décennies.

Netanyahu a en effet bâti une grande partie de son identité politique sur sa capacité supposée à aligner la politique américaine avec les intérêts israéliens concernant l’Iran. Proche des milieux républicains et régulièrement reçu au Congrès, il s’est présenté comme le dirigeant capable de convaincre les présidents américains successifs d’adopter une ligne dure face à Téhéran, estimant que seule une pression militaire soutenue pouvait contenir le régime iranien.

Au sommet de son influence, certains diplomates l’avaient même surnommé le « chuchoteur américain », en référence à sa capacité à intervenir directement dans les calculs stratégiques de Washington. Aucun autre Premier ministre israélien n’aurait, selon ces mêmes sources, établi un réseau politique aussi solide et durable au sein de la classe dirigeante américaine.

Mais la situation semble aujourd’hui évoluer. L’accord intérimaire entre Washington et Téhéran, qui s’inscrit dans le contexte de la fin d’un conflit lancé en février impliquant les États-Unis et Israël, illustrerait un renversement de rapport de force. Désormais, selon ces analystes, Netanyahu ne serait plus en position d’orienter la politique américaine, mais contraint de s’y adapter.

Le président américain Donald Trump poursuivrait en effet une logique de stabilisation et de négociation avec l’Iran, tout en accordant une importance moindre aux objections israéliennes, perçues comme des contraintes plutôt que comme des éléments déterminants. Cette évolution marquerait un changement notable dans la dynamique traditionnelle entre Washington et Jérusalem.

Dans ce contexte, l’Iran chercherait à consolider son influence régionale tandis qu’Israël, selon ces mêmes analyses, verrait son poids diplomatique relatif diminuer. Une évolution qui interroge directement l’avenir de l’influence politique de Benjamin Netanyahu sur la scène internationale, alors même qu’il reste confronté à de fortes tensions internes en Israël.