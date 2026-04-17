Condamnée pour injure publique, Barbara Lefebvre écartée de l’antenne de RMC jusqu’à nouvel ordre

Barbara Lefebvre ne reviendra pas, pour l’instant, autour de la table des Grandes Gueules. Selon les informations du Parisien, la chroniqueuse de RMC et RMC Story a été mise en retrait de l’antenne jusqu’à nouvel ordre, 48 heures après sa condamnation pour injure publique envers les gens du voyage. Une décision prise en interne alors que la polémique enfle autour de l’enseignante et essayiste, figure régulière de l’émission animée par Alain Marschall et Olivier Truchot.

D’après le quotidien, Barbara Lefebvre a été informée de cette mise à l’écart provisoire par la direction de la station. Un rendez-vous serait également prévu dans les prochains jours, probablement la semaine prochaine, afin d’évoquer sa situation. Contactée, la direction de RMC s’est refusée à tout commentaire officiel sur ce dossier sensible.

Une condamnation prononcée le 15 avril

Cette mise en retrait fait suite à la décision rendue le 15 avril par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Barbara Lefebvre a été condamnée à 1 000 euros d’amende pour injure publique envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la catégorie des gens du voyage.

Cette condamnation judiciaire place désormais la chroniqueuse dans une position délicate, alors même qu’elle occupe depuis plusieurs années une place identifiée dans le paysage éditorial des Grandes Gueules, émission construite sur le débat, la confrontation et les prises de position tranchées.

Un appel attendu

Barbara Lefebvre devrait faire appel de cette décision dès ce vendredi. Cette démarche suspendrait de fait l’issue judiciaire définitive du dossier, mais n’empêche pas RMC de prendre dès maintenant ses distances, au moins temporairement.

La station semble ainsi chercher à contenir les répercussions d’une affaire particulièrement sensible, à la fois sur le plan judiciaire, médiatique et réputationnel. En mettant sa chroniqueuse en retrait avant même toute communication publique détaillée, la direction donne le signal d’une volonté d’apaisement, dans l’attente d’un échange formel avec l’intéressée.

Une décision lourde de conséquences pour RMC

Cette affaire arrive dans un contexte où les propos tenus à l’antenne par des personnalités médiatiques sont de plus en plus scrutés, et où les groupes audiovisuels doivent arbitrer rapidement entre liberté de ton, responsabilité éditoriale et préservation de leur image.

Pour RMC, la mise en retrait de Barbara Lefebvre marque donc une décision à la fois symbolique et stratégique. Reste désormais à savoir si cette éviction sera strictement provisoire ou si elle pourrait déboucher sur une rupture plus durable avec l’une des voix les plus connues des Grandes Gueules.

En attendant, la chroniqueuse se retrouve fragilisée par cette condamnation, tandis que la station tente de gérer au plus vite les conséquences d’une affaire judiciaire qui dépasse désormais largement le cadre du débat radiophonique.