À Barcelone, la gauche mondiale se rassemble pour contrer la montée de l’extrême droite

Des dirigeants de la gauche internationale se réunissent à Barcelone pour une série de rencontres visant à renforcer la coopération et à répondre à la montée de l’extrême droite sur la scène politique mondiale. Le sommet est porté par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva.

Organisées sur deux jours, ces réunions rassemblent plusieurs figures majeures du camp progressiste, parmi lesquelles le président sud-africain Cyril Ramaphosa et la dirigeante mexicaine Claudia Sheinbaum. L’objectif affiché est de défendre le multilatéralisme et de coordonner une réponse politique face aux évolutions du paysage international.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par des bouleversements géopolitiques, notamment les décisions du président américain Donald Trump en matière de politique étrangère, d’aide humanitaire et d’engagement au sein de l’OTAN. Ces orientations ont incité de nombreux acteurs à repenser leurs alliances et leurs stratégies.

Au cœur de cette mobilisation figure la « Mobilisation progressiste mondiale », lancée après les avancées de l’extrême droite lors des élections européennes de 2024. Les organisateurs entendent aboutir à une déclaration commune, axée sur la défense de la démocratie, la justice sociale et la transition écologique.

En parallèle, un second événement intitulé « Pour la défense de la démocratie » doit réunir représentants politiques et acteurs de la société civile. Il s’inscrit dans la continuité d’une série de sommets initiés par Lula et Sánchez en 2024 pour structurer une coopération internationale entre forces progressistes.

À travers ces rencontres, les dirigeants de gauche espèrent impulser une dynamique collective face aux défis contemporains, dans un contexte de polarisation croissante. Le succès de cette initiative pourrait influencer les équilibres politiques à l’échelle mondiale dans les mois à venir.