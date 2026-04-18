Liban : entre soulagement et désolation, les habitants du sud retrouvent des terres ravagées par la guerre

Au Liban, le retour des habitants vers leurs foyers du sud, rendu possible par un cessez-le-feu temporaire avec Israël, s’accompagne d’un mélange poignant de soulagement et de désespoir. Si la trêve offre un répit après des semaines de combats, elle révèle aussi l’ampleur des destructions laissées par le conflit.

Dans la région de Qasmiyeh, des familles ont repris la route, traversant parfois des infrastructures de fortune, comme un pont provisoire construit durant la nuit au-dessus du fleuve Litani. Des enfants, accrochés aux fenêtres des véhicules, faisaient des signes de victoire, symbole d’un espoir fragile après des semaines de violence.

Mais ce retour s’effectue dans un paysage dévasté. De nombreux habitants découvrent leurs maisons détruites, des quartiers entiers réduits à l’état de ruines et des véhicules calcinés. Le contraste entre la joie de rentrer chez soi et la réalité du terrain est brutal.

Selon les estimations, près d’un quart de la population libanaise a été contrainte de fuir son domicile, notamment dans le sud et dans d’autres régions à majorité chiite. Les opérations militaires israéliennes ont profondément marqué ces zones, avec des villages rasés et des troupes déployées pendant six semaines de guerre.

Malgré le cessez-le-feu de dix jours, des dizaines de milliers de personnes ne peuvent toujours pas rentrer chez elles, faute de sécurité ou d’infrastructures suffisantes. Les autorités et les organisations humanitaires s’inquiètent des conditions de vie des déplacés et des besoins urgents en aide.

Ce retour progressif met en lumière les défis immenses de la reconstruction et de la réconciliation. Si la trêve ouvre une fenêtre d’espoir, l’ampleur des dégâts et les incertitudes politiques laissent planer le doute sur la possibilité d’une paix durable dans la région.