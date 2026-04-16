Madonna annonce “Confessions II”, un nouvel album attendu en juillet

Sept ans après son dernier projet, Madonna officialise son retour musical. La chanteuse dévoilera le 3 juillet 2026 son quinzième album studio, intitulé Confessions II, présenté comme la suite directe de son disque culte Confessions on a Dance Floor sorti en 2005.

Un retour assumé à l’univers dancefloor

Avec ce nouvel opus, Madonna semble renouer avec l’esthétique qui a marqué l’une des périodes les plus populaires de sa carrière. Les premiers extraits diffusés laissent entendre des synthétiseurs aériens et des basses électroniques, annonçant un projet tourné vers les clubs.

Le disque comprendra 17 titres et s’inscrit, selon les éléments communiqués par son entourage, dans la continuité de son album de 2005, plusieurs fois certifié disque de platine. Un premier morceau, I Feel So Free, a déjà été partiellement dévoilé, donnant un aperçu de cette orientation musicale très rythmée.

La chanteuse revendique d’ailleurs une vision particulière de la musique dance, qu’elle décrit comme un espace à la fois festif et presque spirituel. « Nous devons danser, célébrer et prier avec nos corps », affirme-t-elle pour évoquer l’esprit du projet.

Une icône qui relance sa carrière

À 67 ans, Madonna entend marquer son retour après plusieurs années plus discrètes. Fidèle à son image, elle accompagne cette annonce d’une esthétique visuelle soignée, entre références religieuses et univers club, dans la lignée de son personnage provocateur construit depuis les années 1980.

Figure majeure de la pop mondiale, l’artiste a vendu plus de 400 millions de disques au cours de sa carrière, ce qui en fait l’une des chanteuses les plus influentes de l’histoire. Avec Confessions II, elle mise sur une formule éprouvée : un mélange de nostalgie et d’énergie dance, pour séduire à la fois ses fans historiques et une nouvelle génération.