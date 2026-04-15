“Juste une illusion” : une comédie familiale réussie dans les années 80 avec Camille Cottin et Louis Garrel

Avec Juste une illusion, Olivier Nakache et Éric Toledano reviennent à un registre plus intime. Le film, en salles le 15 avril, suit le quotidien d’un adolescent au milieu des années 80, entre famille, premiers amours et questionnements sur l’avenir.

Une histoire simple portée par des personnages justes

Au cœur du récit, Vincent, 13 ans, tente de trouver sa place dans une famille en plein déséquilibre. Son père, au chômage, cache la vérité à ses enfants, tandis que sa mère cherche à évoluer professionnellement. Dans cet environnement tendu mais familier, le jeune garçon découvre aussi ses premiers émois amoureux et se prépare à sa bar-mitsva.

Le film fonctionne grâce à ses personnages, crédibles et bien incarnés. Louis Garrel joue un père dépassé mais attachant, tandis que Camille Cottin apporte beaucoup de justesse dans le rôle de la mère, à la fois solide et en pleine transformation. Le jeune Simon Boublil, lui, tient le film avec naturel, dans un rôle d’adolescent entre deux âges.

Une plongée convaincante dans les années 80

Le long-métrage s’appuie aussi sur une reconstitution soignée de l’époque. Décors, musique et références culturelles installent rapidement une ambiance reconnaissable, sans en faire trop. Cette immersion sert surtout le propos du film, qui évoque en filigrane des thèmes comme le chômage ou l’évolution de la société.

Nakache et Toledano retrouvent ici leur sens du rythme, alternant scènes drôles et moments plus touchants. Sans chercher l’originalité à tout prix, Juste une illusion réussit à capter une période de la vie souvent universelle : celle du passage à l’adolescence, avec ses doutes, ses découvertes et ses contradictions.