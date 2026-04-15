Des auteurs s’organisent après le départ du PDG de Grasset

Le départ du PDG de Grasset, Olivier Nora, suscite une vive réaction dans le monde de l’édition, où des dizaines d’auteurs préparent une action collective. Cette mobilisation, qui pourrait réunir une centaine d’écrivains, vise à répondre à une décision perçue par certains comme un tournant pour la maison.

Plusieurs auteurs expriment leur inquiétude face à ce changement de direction, évoquant le risque d’une évolution de la ligne éditoriale. Certains y voient l’influence du groupe propriétaire et redoutent une remise en cause de la diversité des publications au sein du catalogue.

Une mobilisation en cours d’organisation

Des écrivains publiés chez Grasset, dont certains figures reconnues, participent à cette initiative collective dont les modalités restent à préciser. En parallèle, plusieurs auteurs ont fait part publiquement de leur attachement à Olivier Nora et de leur désaccord avec son départ.

Cette ferait suite à un différend sur la publication d’un ouvrage à venir. Ce contexte alimente les tensions au sein de la maison d’édition, alors que la mobilisation d’auteurs pourrait se concrétiser rapidement.