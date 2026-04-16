Stellantis s’allie à Microsoft pour accélérer sa révolution dans l’intelligence artificielle

Le groupe automobile Stellantis a annoncé la signature d’un partenariat stratégique de cinq ans avec Microsoft, visant à développer conjointement des solutions en intelligence artificielle, cybersécurité et ingénierie. Cette alliance s’inscrit dans la transformation profonde du secteur automobile, où les logiciels et les données deviennent des leviers essentiels de compétitivité.

Dans le cadre de cet accord, plus de 100 initiatives liées à l’intelligence artificielle seront co-développées, illustrant l’ampleur de la collaboration entre les deux entreprises. L’objectif est de renforcer les capacités technologiques de Stellantis afin de rivaliser avec des concurrents de plus en plus orientés vers le numérique.

Ce partenariat reflète une tendance plus large dans l’industrie automobile, où les constructeurs traditionnels s’appuient sur les géants de la technologie pour combler leur retard dans les domaines du logiciel et de l’IA. Cette évolution est notamment accélérée par la montée en puissance des fabricants chinois, qui misent sur des fonctionnalités avancées pour séduire les consommateurs à l’échelle mondiale.

Stellantis entend également tirer parti de cette collaboration pour améliorer l’efficacité de ses infrastructures numériques. Le groupe vise notamment une réduction de 60 % de l’empreinte de ses centres de données d’ici 2029, un objectif qui s’inscrit dans sa stratégie de transition énergétique et de réduction des coûts.

Face à une concurrence accrue et à des attentes clients en constante évolution, ce rapprochement avec Microsoft pourrait permettre à Stellantis d’accélérer sa mutation vers un modèle davantage centré sur les services numériques. L’enjeu est de taille : rester compétitif dans un marché où la technologie devient un facteur déterminant de différenciation.