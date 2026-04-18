Trois adolescentes tuées dans un accident de la route en Haute-Loire, un conducteur alcoolisé en cause

Trois adolescentes âgées de 13, 14 et 15 ans ont perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi en Haute-Loire, dans une collision impliquant deux véhicules sur la RN88, entre Saint-Ferréol-d’Auroure et Firminy. L’accident s’est produit peu avant 2 heures du matin lorsqu’une voiture a violemment percuté par l’arrière un autre véhicule transportant sept jeunes occupants. Le choc, particulièrement brutal, n’a laissé aucune chance aux trois mineures, décédées sur place malgré l’intervention rapide des secours.

Quatre autres passagers ont été blessés, dont trois en urgence absolue. Il s’agit d’un jeune homme de 20 ans et de deux autres âgés de 18 ans, tous gravement touchés et pris en charge par les équipes médicales. Une adolescente de 14 ans, également présente dans le véhicule, a été blessée plus légèrement. L’ampleur du drame a mobilisé d’importants moyens de secours, les pompiers intervenant dans des conditions rendues difficiles par la violence de l’impact et le nombre de victimes.

Une enquête ouverte pour homicide routier

Le conducteur du second véhicule, un homme d’une vingtaine d’années, a été testé positif à l’alcool. Placé en garde à vue, il n’a pas été hospitalisé, son état ne le nécessitant pas. Le parquet du Puy-en-Velay a ouvert une enquête pour homicide routier et blessures involontaires par un conducteur afin de déterminer précisément les circonstances de l’accident et d’établir les responsabilités.

Selon les premiers éléments, la voiture percutée circulait à faible allure, possiblement en raison d’un problème mécanique, ce qui pourrait avoir contribué à la collision. Les investigations devront également éclaircir la vitesse du véhicule impliqué et les conditions de circulation au moment des faits, dans un contexte où la conduite sous l’emprise de l’alcool demeure l’une des principales causes d’accidents mortels sur les routes françaises.