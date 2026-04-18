Une magistrate publie un polar inspiré de son quotidien au parquet

Magistrate en région parisienne, Valentine Vendôme se lance en littérature avec « Panthères », un roman policier nourri de son expérience de substitut du procureur. L’ouvrage, publié aux éditions Michel Lafon, met en scène une vice-procureure plongée dans une enquête criminelle, offrant un regard rare sur le fonctionnement du parquet, souvent peu représenté dans le genre.

À travers ce récit, l’autrice entend éclairer le rôle des procureurs et déconstruire certaines idées reçues sur la magistrature. Elle décrit un univers marqué par la confrontation quotidienne à des affaires difficiles et insiste sur la réalité d’un métier exercé majoritairement par des femmes, loin des stéréotypes traditionnels.

Un récit entre fiction et vécu

Le personnage principal, inspiré de son parcours, évolue au cœur d’enquêtes complexes tout en étant confronté à ses propres fragilités. Le roman explore aussi les relations entre magistrats, policiers et avocats, ainsi que les tensions liées à l’exercice de la justice.

Soutenue par l’écrivain Michel Houellebecq, qui a relu le manuscrit, Valentine Vendôme revendique une approche mêlant réalisme et introspection. Elle souligne l’impact des dossiers traités sur les magistrats et la nécessité de composer avec cette charge émotionnelle dans l’exercice de leurs fonctions.